Premier: nie będziemy oszczędzać na profesjonalizacji onkologii

Niemalże podwoiliśmy wydatki na onkologię w ciągu ostatnich 5-6 lat i nie będziemy szczędzili siły i środków nadal, żeby profesjonalizować naszą służbę zdrowia w obszarze onkologii - mówił w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w czwartek premier Mateusz Morawiecki

W Światowym Dniu Walki z Rakiem szef rządu podkreślał, że na choroby nowotworowe zabierają ponad 100 tys. Polaków co roku. Poinformował, że w czwartek odbył rozmowy ze specjalistami w kontekście różnych obszarów działania onkologii.

Czytaj też: Telewizja wPolsce.pl. Rozmowa z Mateuszem Morawieckim. Podatki dla mediów. Zakup Polska Press. Wyrok TK. Pandemia i szczepienia. Wzrost gospodarczy.

Będziemy dalej kierowali dodatkowe środki na walkę z rakiem; niezależnie od epidemii koronawirusa cała służba zdrowia stale podlega zmianom, które mają zapewnić m.in. lepszy dostęp do specjalistów - powiedział w czwartek w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach premier Mateusz Morawiecki.

W Światowym Dniu Walki z Rakiem Morawiecki zapewnił, że na onkologię trafią dodatkowe środki. Rozmawialiśmy dzisiaj także o tarczy dla sektora walki z rakiem i na pewno będziemy tutaj dalej kierowali dodatkowe środki na walkę z rakiem - powiedział premier na konferencji prasowej.

Dodał, że rozmowy dotyczyły też sprawy Krajowej Sieci Onkologicznej, która - jak mówił - ma pozwolić na wymianę doświadczeń oraz na dbanie i nadzór nad jakością procesu leczenia.

Niezależnie od tego stanu epidemii również cała służba zdrowia, która działa w pozostałych obszarach stale podlega zmianom, które mają zapewnić lepszy dostęp do specjalistów, widoczną poprawę tego dostępu do specjalistów, także wykorzystanie wszelkich technik i procedur cyfrowych” - mówił premier.

Zaznaczył, że patrzenie na leczenie z pespektywy pacjenta to to, czego wszyscy oczekują. Wskazał, że właśnie „perspektywa pacjenta jak klamra spina wszystkie zmiany”, jakie rząd wprowadza.

Nie są to zmiany dla lekarzy, nie są to zmiany dla szpitali, to są zmiany dla ludzi, dla was, dla pacjentów, po to, by jak najmniej ludzi na tę straszną chorobę odchodziło i byśmy mogli stosować możliwie najlepsze, na światowym poziomie metody skutecznego leczenia w procesach leczenia nowotworów - podkreślił premier.