Będzie badanie kliniczne amantadyny z udziałem dr. Bodnara!

Agencja Badań Medycznych wydała zgodę na przeprowadzenie serii badań pod nazwą „Skuteczność leczenia amantadyną chorych na COVID-19”, a sam program został dopuszczony do finansowania. Informacje o tym przekazano badaczom – pisze Dorota Łosiewicz na portalu w Polityce.pl

W komitecie naukowym badania znajdzie się dr Włodzimierz Bodnar, a na przewodniczącego komitetu powołano prof. dr hab. n. med. Adama Barczyka, kierownika Katedry i Kliniki Pneumonologii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dlaczego jest to istotne? Ponieważ to ten projekt, na informację o którym tak długo czekaliśmy. Projekt z udziałem dr Włodzimierza Bodnara, pulmonologa z Przemyśla, który od internautów dostał ksywkę „współczesny doktor Judym” i stał się pozytywnym bohaterem w czasach walki z pandemią. To z powodu otwarcia na pacjentów i walki o możliwość leczenia amantadyną, która w przekonaniu doktora i w ocenie tysięcy pacjentów skutecznie zwalcza Sars-COV-2. W swojej walce dr Bodnar był wielokrotnie atakowany przez środowiska naukowców, którzy nie chcieli dać wiary w jego metodę, wyśmiewali ją, a sam doktor był mocno atakowany - pisze Dorota Łosiewicz.

Wcześniej zgodę i finansowanie na prowadzenie badania nad skutecznością amantadyny w leczeniu przypadków zachorowań na Covid-19 otrzymał prof. Konrad Rejdak, neurolog z Lublina. Oba badania mają więc charakter komplementarny. Ich przeprowadzenie i zakończenie jest szansą na uzyskanie jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy amantadyna jest skutecznym lekiem na chorobę, która przez ostatni rok niszczy życie ludzkie i społeczne w Polsce i zagranicą – czytamy na stronie wPolityce.pl.

Dr Bodnar nie kryje radości, że badanie z jego udziałem otrzymało zielone światło. Według niego samo to jest już przełomem, a naprawdę dużo osób jest zainteresowanych wynikiem badania.

