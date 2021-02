Nowe dane gospodarcze PFR. Jest lepiej niż myślimy!

Gospodarka nie wypadła z torów! Polska nadrabia dystans rozwojowy do UE także w czasie pandemii, ma drugie najniższe bezrobocie, a polski pakiet fiskalny jest jak we Francji. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiego Funduszu Rozwoju pt. Wyniki gospodarcze Polski na tle krajów UE, który przedstawił dane dotyczące dynamiki PKB, bilansu handlowego, stopy bezrobocia oraz inne dane dotyczące polskiej gospodarki na tle krajów unijnych i innych mocnych gospodarek świata

Z przedstawionych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) danych wynika, że w ciągu okresu ostatnich 5 lat mieliśmy do czynienia ze stałym wzrostem produktu krajowego brutto w przeliczeniu na głowę mieszkańca w Polsce w porównaniu do średniej dla Unii Europejskiej. W samym 2020 r. nastąpił wzrost PKB per capita w Polsce do 77 proc. wielkości tego wskaźnika dla średniej krajów UE, podczas gdy jeszcze w 2016 r. było to tylko 69 proc. Pandemia koronawirusa uderzyła w cały kontynent europejski, jednak polska gospodarka radziła sobie w warunkach obostrzeń w ubiegłym roku lepiej niż kraje UE traktowane jako całość.

Co jest szczególnie ważne, w ubiegłym roku Polska wypracowała sobie nadwyżkę w bilansie handlowym.

W świetle informacji zaprezentowanych przez PFR, Polska zakończyła trudny rok 2020 rekordową nadwyżką w handlu towarami. W okresie styczeń-listopad 2020 jej wartość przekroczyła 51 mld PLN. To efekt kombinacji spadku importu i relatywnie dobrej kondycji eksportu – czytamy w raporcie PFR.

W szczególności, warto zwrócić uwagę na sytuację eksportu towarów z Polski. Tylko w listopadzie wartość eksportu pokonała barierę 100 mld zł, a dokładnie eksport towarowy wyniósł 103,4 mld zł.

Saldo obrotów towarów i usługowych Polski, w mld PLN / autor: Opracowanie PIE na podstawie danych NBP

W eksporcie towarów pozytywnie wyróżnia się wiele segmentów produkcji, m.in. akumulatory do e-pojazdów i autobusy elektryczne. W 2020 r. Polska, z udziałem 46 proc., stała się unijnym liderem w eksporcie autobusów elektrycznych, wyprzedzając Belgię. W latach 2017-2020 (dane za 11 miesięcy) polski eksport tych pojazdów wzrósł z 40 mln PLN do 950 mln PLN. Najwięcej autobusów sprzedajemy w Niemczech i Włoszech (ponad 2/3) – czytamy w raporcie PFR.

Optymizmem napawa też poziom zatrudnienia w Polsce, relatywnie wysoki na tle innych krajów unijnych. Pod względem stopy bezrobocia Polska ma drugi najniższy wynik w całej UE i plasuje się za Czechami. Sytuacja te nie zmieniła się od ubiegłego roku.

stopa bezrobocia w Polsce na tle innych krajów UE / autor: Eurostat

Dobre dane dotyczą także kurczącego się zasięgu ubóstwa w Polsce, skali pomocy państwa firmom w dobie kryzysu mierzonej wielkością pakietów fiskalnych oraz płynności finansowej firm. Patrząc na wielkość pakietów fiskalnych widzimy, że skala pomocy państwa w Polsce jest taka, jak we Francji.

Porównanie pakietów fiskalnych Polski, krajów UE i innych

PKB per capita Polski w porównaniu do wskaźnika dla USA, Wielkiej Brytanii i Włoch

