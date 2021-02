Morawiecki: Luka VAT odziedziczona po PO to ponad 250 mld zł

Premier Mateusz Morawiecki podsumował podczas wtorkowej konferencji prasowej ostatni rok – rok który upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa oraz walki z nią – a także politykę swojego rządu, i całą politykę partii rządzącej - mającą na celu wypracowanie w Polsce solidnych mechanizmów realizacji stanu finansów publicznych. Premier podkreślił, że na sukces Polski wskazuje dziś Komisja Europejska

Za nami najtrudniejszy rok w historii. Do tej globalnej katastrofy nikt nie był przygotowany, ale ci którzy mieli w swoich zasobach rezerwy, przeszli tę katastrofę lepiej od innych. „Wystarczy przypomnieć sobie, jak wyglądał świat rok temu - zerwane łańcuchy dostaw, gwałtownie rosnące bezrobocie w wielu krajach świata, strach, szok podażowy, popytowy i powszechna niepewność i niewiara w to, że szybko można odwrócić ten trend” – powiedział premier.

Dziś widzimy, że były to realne zagrożenia. Są państwa w Europie z wysokim spadkiem PKB za rok 2020. Polska ma jedną z najpłytszych recesji w Europie i na świecie - dodał.

Premier Morawiecki wskazał na działania rządu podjęte dla ochrony przedsiębiorców i pracowników. Wymienił sumę 200 mld zł skierowaną na te cele. Polska gospodarka okazała się w znacznym stopniu bezpieczna i odporna. Blisko 200 mld zł to nasza pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. Jest to zdecydowanie jedna z największych w Europie tarcz na ratowanie ludzi i miejsc pracy - powiedział premier podczas konferencji prasowej.

Polska jest bardzo dobrze przygotowana do ewentualnego ożywienia gospodarczego. Zewnętrzni obserwatorzy określają nasze fundamenty jako bardzo solidne. „Od początku działaliśmy zgodnie z logiką - przygotowuj się na najgorsze, ale miej nadzieję na najlepsze”. „Dzisiaj rano trafił do Polski wyjątkowy raport, który pokazuje siłę naszych finansów publicznych. Polska ma jedną z najwyższych wiarygodności finansowych i jeden z najniższych ryzyk wg Komisji Europejskiej”.

Premier Morawiecki wskazał na bardzo dobrą ocenę Polski przez Komisję Europejską, wystawioną w dniu dzisiejszym. Premier zaznaczył, że zdaniem KE prowadzona przez polski rząd polityka okazuje się sukcesem. Jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na zielono. Te dane pokazują solidny fundament wynikający z realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - podkreślił szef rządu.

Deficyt niższy o 25 mld zł

W polityce gospodarczej nic nie dzieje się przypadkiem. Te pieniądze muszą być realnie wypracowane. Luka VAT odziedziczona po PO okazała się jedną z najwyższych w Europie. Straty wynikające z luki VAT to ponad 250 mld zł. My w znacznym stopniu uszczelniliśmy ten system. Od 2015 r. luka VAT zmniejszyła się o 50 proc. a przychody z podatku VAT wzrosły o ponad 40 proc. „Z owoców tego wzrostu mogą korzystać wszyscy Polacy” – dodał.

W znowelizowanej ustawie budżetowej założyliśmy deficyt na poziomie 109 mld zł, tymczasem był o 25 mld zł niższy - ok. 85 mld zł za rok 2020. Z dumą możemy powiedzieć, że w rok 2021 wchodzimy z bardzo dobrym stanem finansów publicznych – podkreślił Morawiecki.

Premier Morawiecki zapowiedział wzrost każdej emerytury o min. 50 zł oraz przyjęcie w dniu dzisiejszym wskaźnika waloryzacji rent i emerytur na 2021 r. na poziomie 104,24 proc. To wyższy wskaźnik niż zakładaliśmy i dodatkowa pomoc dla najsłabszych - podkreślił premier.

Niskie bezrobocie

Kolejny cel w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dotyczył bezrobocia. „Zatrudnienie wzrosło szybciej niż prognozowaliśmy to w planie - dziś bezrobocie w Polsce jest na drugim najniższym poziomie w Unii Europejskiej” - powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że dzięki zapobiegawczej polityce rządu udało się obronić miejsca pracy. Przekroczyliśmy barierę 70 proc. poziomu zatrudnionych w wieku produkcyjnym. Rok temu ten wskaźnik wyniósł 73 proc. i jest powyżej średniej Unii Europejskiej – dodał premier.

Dziś udało się obronić miejsca pracy przed największym kryzysem od co najmniej ostatnich 30 lat. To też skutek Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. […] Mamy rekordowe poziomy wydatków na badania, rozwój, wdrożenia. To przełożyło się na wysoką konkurencyjność wielu polskich przedsiębiorstw i dzięki temu wielki sukces w handlu zagranicznym.

To właśnie Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju doprowadziła do likwidacji największej zmory III RP, czyli bezrobocia – podkreślił premier.