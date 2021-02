Kierowco! Dziś uważaj na drodze!

W środę rano należy się spodziewać marznących opadów nie tylko w zachodniej część kraju, ale również w centralnej części Polski. „Z powodu gołoledzi jest to sytuacja szczegolnie niebezpieczna dla kierowców” - powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski.

Jak przekazał PAP rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, w środę nad ranem i rano będą obowiązywały ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu, powodującymi gołoledź nie tylko dla Polski Zachodniej, ale również w pasie od Pomorza Środkowego, poprzez woj. kujawsko-pomorskie, zachodnią część woj. mazowieckiego, ziemię łódzką, woj. opolskie, śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie po wschodnią część woj. zachodniopomorskiego. „Jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna dla kierowców” - ostrzegł Walijewski

Dodał, że w środę temperatura na zachodzie kraju nad ranem i rano wyniesie ok. 1 st. Celsjusza.

W pasie, w którym wydano ostrzeżenia przed opadami, czyli od woj. zachodniopomorskim przez Wielkopolskę, po woj. opolskie wyniesie ona około 0 st. C. Natomiast w pozostałej części kraju termometry pokażą od -5 do -2 st. C. „Najchłodniej będzie na Suwalaszczyźnie, gdzie termometry na ranem pokażą -13 stopni” - powiedział rzecznik IMGW.

Zaznaczył jednak, że w ciągu dnia temperatura będzie wzrastać i wyniesie na zachodzie do 5 st. C (w pasie od woj. zachodnio-pomorskiego poprzez woj. lubuskie i dolnośląskie). Natomiast w pasie od wschodniej części woj. zachodnio-pomorskiego przez wschodnią część Wielkopolski, woj. łódzkie aż po woj. małopolskie wyniesie ona około 2 stopnie.

Bardziej na wschód temperatury będą ujemne. „Najmniej będzie na Suwalszczyźnie, bo -6 stopni Celsjusza” - podkreślił Walijewski.

Dzień zapowiada się raczej pochmurno. Na chwilowe przejaśnienia i wyjście słońca mogą liczyć mieszkańcy północno- wschodniej części Polski.

PAP/ as/