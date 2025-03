W sobotę zaćmienie słońca! Co z pracą fotowoltaiki?

Operator przesyłowy energii elektrycznej PSE przypomina, że sobotnie zaćmienie Słońca będzie miało wpływ na produkcję krajowej fotowoltaiki. W północno-zachodnim krańcu Polski Księżyc przykryje ok. 16,5 proc. tarczy Słońca. Operator bierze to pod uwagę, a wytwórcy powinni uwzględnić spadek produkcji w swoich planach bilansowania handlowego.

Na terenie Polski zjawisko zacznie się tuż przed południem i będzie widoczne przez kilkadziesiąt minut, kulminacja ma nastąpić ok. godz. 12.30. W północno-zachodnim krańcu Polski Księżyc przykryje ok. 16,5 proc. tarczy Słońca, podczas gdy w południowo-wschodniej Polsce będą to niecałe 3 proc.

Teoretycznie o tyle samo powinna spaść produkcja paneli fotowoltaicznych, o ile pogoda byłaby bezchmurna. W przypadku zachmurzenia i produkcja z PV, i wpływ zaćmienia będą mniejsze. Zgodnie z prognozami IMGW w sobotę około południa niebo nad niemal całą Polską będzie zachmurzone. Pogodnie będzie jedynie na krańcach wschodnich.

PSE uwzględnia zaćmienie w swoich analizach oraz planach pracy systemu - podkreślił operator. Zgodnie z danymi PSE, łączna moc zainstalowana fotowoltaiki w Polsce to obecnie 21,6 GW.

Operator przypomniał, że uczestnicy rynku powinni również uwzględnić skutek zaćmienia Słońca - czyli spadek produkcji źródeł fotowoltaicznych - w bilansowaniu handlowym swoich portfeli zakupowo-sprzedażowych. W tym celu może być w szczególności wykorzystany uruchomiony 19 marca 2025 r. handel 15-minutowymi produktami na rynku dnia bieżącego w ramach obszaru Single Intraday Coupling (SIDC) - podkreśliło PSE.

