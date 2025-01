Zima zaskoczyła… kolejarzy?

Noc z oblodzeniem sieci trakcyjnej przyniosła chaos na polskich torach. Opóźnionych było 573 pociągi, a łączny czas opóźnień wyniósł niemal 17 tys. minut. Trudniejsze warunki atmosferyczne, w tym marznące opady deszczu, sparaliżowały transport kolejowy w dużej części kraju, a wiele składów w ogóle nie wyjechało na tory - portal nakolei.pl wraca do wydarzeń feralnej dla PKP nocy z 14 na 15 stycznia.

Przy temperaturze oscylującej wokół 0°C, wieczorem i w nocy wystąpiły prognozowane opady deszczu. Woda osadzająca się na przewodach trakcyjnych zamarzała, tworząc warstwę lodu, która izolowała pantograf od sieci, uniemożliwiając zasilanie pojazdów. Sytuacja była podobna do tej z nocy na początku stycznia 2024 roku, lecz w 2025 r. miała znacznie większą skalę – opisuje portal nakolei.pl

15 stycznia setki pociągów stanęły na szlakach, unieruchamiając pasażerów na wiele godzin. Chaos rozpoczął się 14 stycznia już około godziny 18:00, a PKP PLK pracowały nad opanowaniem sytuacji do godziny 13:00 następnego dnia. Pociągi Kolei Mazowieckich były masowo odwoływane, a pasażerowie musieli korzystać z komunikacji zastępczej. Składy PKP Intercity miały opóźnienia sięgające 300 minut. Rekordzistą był pociąg Kormoran z Krakowa do Olsztyna gdzie opóźnienie sięgało ponad 12 godzin.

„Minionej nocy i o poranku mieliśmy do czynienia z ekstremalnymi warunkami pogodowymi” – tłumaczył rzecznik prasowy PKP Intercity. Warto jednak zauważyć, że takie zimowe warunki nie są niczym nowym. W poprzednich latach również mieliśmy do czynienia z podobnymi zimami, a często ze znacznie gorszymi, kiedy opady deszczu, śniegu czy marznącego deszczu stanowiły wyzwanie dla transportu kolejowego - wskazuje portal nakolei.pl

To nie są ekstremalnie trudne warunki, one są trudne… ale standardowe dla tej pory roku. W Polsce w okresie zimowym regularnie występują opady deszczu, śniegu, a także marznącego deszczu, które mogą powodować oblodzenie sieci trakcyjnej. Tego typu zjawiska nie są nowością, dlatego trudno uznać je za nieprzewidywalne. W związku z tym, odpowiednie przygotowanie infrastruktury kolejowej do takich warunków powinno być standardem, a nie czymś wyjątkowym – komentuje dr Czesław Warsewicz, prezes PKP Intercity w latach 2006-2009 i prezes PKP Cargo w latach 2018-2021.