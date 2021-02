Co z polską szczepionką? Są pierwsze firmy gotowe do prac!

Są już pierwsze firmy, które chciałyby zaangażować się w proces przygotowania polskiej szczepionki - informuje portal wGospodarce.pl Politechnika Warszawska

Prace nad polską szczepionką

Profesor Tomasz Ciach, biotechnolog z Politechniki Warszawskiej kieruje zespołem naukowców pracujących nad polska szczepionką od wiosny ubiegłego roku. W wywiadzie z Aleksandrą Jakubowską, opublikowanym w najnowszych wydaniu tygodnika Sieci (nr 7, 15-21 lutego 2021) opisuje postępy prac.

Jeżeli byśmy mieli ten przysłowiowy łut szczęścia, pomoc finansową i wsparcie firm farmaceutycznych, to myślę, że jesteśmy w stanie skończyć badania na zwierzętach w czasie trzech do sześciu miesięcy i w czasie kolejnych sześciu do dwunastu miesięcy moglibyśmy wystąpić o dopuszczenie szczepionki do sprzedaży - ocenia profesor.

Każdy kraj powinien być w stanie produkować sam u siebie podstawowe leki oraz opracowywać i produkować takie szczepionki, bo póki wszystko jest dobrze, to kupujemy leki w Chinach, i wszystko jakoś się kręci. Ale w momencie, kiedy dochodzi do takiej katastrofy, jak ta pandemia, kiedy jest pełen lockdown, przestają latać samoloty, okazuje się, że zaczyna w Polsce brakować podstawowych leków no i nie mamy tej szczepionki. Okazało się, że nawet maseczek w Polsce nie było! W obecnych czasach, kiedy dziewięćdziesiąt procent wszystkich substancji aktywnych leków produkowanych jest w Chinach, bezpieczeństwo farmaceutyczne nabiera szczególnej wagi - dodał Ciach w rozmowie dla „Sieci”.