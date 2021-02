Kataster nam nie grozi. Tego podatku nie będzie!

„MF nie prowadzi prac dotyczących zmian we wskazanym zakresie” – odpowiedział resort finansów na pytanie portalu wGospodarce dotyczącego ewentualnego wprowadzenia podatku katastralnego.

Pogłoski na temat podatku katastralnego pojawiają się co kilka miesięcy. Ostatnio pretekstem było ogłoszenie o pracę jakie zostało zamieszczone w social mediach, a o którym poinformował m. in portal prawo.pl. „Ministerstwo Finansów(…) szuka ekspertów do Wydziału Podatków Majątkowych i Analiz Prawnych. Obowiązki? przygotowanie koncepcji rozwiązań prawnych w zakresie nowo projektowanych danin, opracowanie projektów przepisów prawnych obejmujących nowe daniny i udział w procesie legislacyjnym”. – napisał portal spiderweb.pl. I z tego wyciągnięto wniosek o ewentualnym wprowadzeniu podatku katastralnego.

Tak więc zgodnie z odpowiedzią jaką od Ministerstwa Finansów uzyskał portal wGospodarce.pl w tym roku podatek katastralny nie zostanie wprowadzony. Jego obowiązywanie mogłoby spowodować spore obciążenia dla domowych budżetów. Mógłby nastąpić wzrost cen za najem nieruchomości. Obowiązek podatkowy uzależniony od wartości mieszkania mógłby też zmusić wiele rodzin do zamiany mieszkań na mniejsze, albo zlokalizowane na przedmieściach miasta ze słabą infrastrukturą komunikacyjną.

Podatek katastralny jest płacony od wartości nieruchomości i wynosi najczęściej (w niektórych krajach obowiązuje) do 1 proc. wartości nieruchomości. Łatwo więc obliczyć, że w przypadku mieszkania o wartości 500 tys. zł, co przy obecnych cenach mieszkań nie jest wyjątkowe, trzeba by zapłacić ok. 5 tys. zł.

Robert Olesiński

CZYTAJ TEŻ: Zwolnienie z kwarantanny? Jest rozporządzenie porządkujące sprawę