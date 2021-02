Premier: od 2015 r. zmniejszyliśmy lukę VAT o połowę

Od 2015 r. zmniejszyliśmy lukę VAT o połowę, to nie jest zmiana statystyczna, to jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu we wtorkowym wpisie na Facebooku podkreślił, że są to realne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach.

Bez nich Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. Emerytura, Program Maluch Plus czy wzrost wydatków na pomoc osobom niepełnosprawnym nie byłyby możliwe - wskazał.

W sobotę na antenie TVN24 w cyklu „Superwizjer” wyemitowano program „Kłamstwo vatowskie” o tzw. przestępcach podatkowych i zakładaniu spółek mających wyłudzać VAT. Na portalu TVN24 napisano m.in.: „W latach 2018-2019 Skarb Państwa, według Ministerstwa Finansów, na oszustwach vatowskich stracił prawie 17 miliardów złotych, a odzyskał zaledwie 150 milionów. To mniej niż jeden procent kwoty. Z kolei Prokuratura Krajowa nie potrafi podać dokładnych danych na temat strat”.

Do programu TVN24 odniósł się na Facebooku premier Morawiecki, który napisał, że „twórcy najnowszego wydania Superwizjera w telewizji TVN24 podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy”. „Brawurową – przede wszystkim w zakresie tego, jak autorzy rozmijają się z faktami, jak oszczędnie nimi dysponują i jak w ten sposób tworzą fałszywy obraz rzeczywistości” - napisał szef rządu.

Wskazał też, że tylko w okresie 2016-2019 wpływy z poszczególnych podatków wzrastały następująco: wpływy z VAT o 47 proc., z PIT o 46,7 proc., z CIT o 54,7 proc.

Do wpisu dołączona była plansza obrazująca zmniejszenie luki VAT od 2015 r. (24,3 proc.) do 2019 r. (12 proc.) - czyli o połowę. Na drugiej planszy zobrazowano wzrost przychodów z VAT od 2015 r. (123,1 mld zł) do 2020 r. (184,6 mld zł) - wzrost także o 50 proc.

PAP/KG