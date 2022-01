Premier: demografia to jeden z kluczowych kierunków działań

Demografia to jeden z kluczowych kierunków działania polskiego rządu, a spis powszechny to jeden z najważniejszych instrumentów prowadzenia polityki, pomagający obiektywnie wyciągnąć wnioski dotyczące polityki gospodarczej, inwestycyjnej i społecznej - mówił w czwartek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu podkreślił podczas konferencji w Pałacu Prezydenckim inaugurującej III Kongres Demograficzny, że demografia to „jeden z absolutnie kluczowych kierunków działania rządu Rzeczypospolitej”.

Polityka, która nie czerpie z nauki, nie czerpie z wiedzy, to byłoby tylko wróżenie z fusów czy korzystanie z magicznej kuli. Dlatego wiemy doskonale, że takie szczegółowe badania oparte o naszą wiedzę co do rozkładu demograficznego, rozkładu różnych wielkości w ramach naszego społeczeństwa są bardzo ważną podstawą do wprowadzenia konkretnych działań wobec ludności - powiedział premier.

Zaznaczył, że w szczególności są to działania dotyczące tego, by rósł poziom dobrobytu i dostatku w Polsce.

Spis powszechny to jedno z najważniejszych narzędzi, instrumentów prowadzenia polityki, ponieważ pomaga w sposób maksymalnie obiektywny wyłonić wiele wniosków, od których potem zależy polityka gospodarcza, polityka inwestycyjna, społeczna czy w wielu innych obszarach - zauważył Mateusz Morawiecki.

Jak dodał, Polska „z pewnością będzie musiała się w najbliższym czasie zmierzyć z kilkoma pułapkami demograficznymi, bo to nie tylko spadek dzietności, który jest cechą charakterystyczną bardzo wielu społeczeństw, ale też starzenie się społeczeństw czy ubytek ludności związany z falami migracyjnymi”.

W tym kontekście - jak mówił - „z ogromną radością” zauważa dane, spływające w ostatnich latach z Głównego Urzędu Statystycznego, które pokazują, że Polska ma dodatni bilans migracyjny i większa liczba Polaków wraca do ojczyzny niż z niej wyjeżdża.

„Spis powszechny nie daje rozwiązań, ale jest kluczowy z punktu widzenia diagnozy i dla nas rządzących jest to niezwykle ważne narzędzie, którym na pewno będziemy posługiwali się przez wiele lat” - mówił premier.

Nawiązał przy tym do problemów demograficznych. „Nasze polityki, ze sztandarową polityką 500 plus, są ukierunkowane na rodziny, na dzieci” - przypomniał. Podkreślał, że jest to „pewien zwrot” w polityce społecznej państwa.

Premier zwracał również uwagę, że polityka demograficzna wymaga przede wszystkim cierpliwości. „Wierzę, że zasiane przez nas ziarna polityki demograficznej, proludnościowej, pronatalnej (…) będą kontynuowane” - powiedział.

W programie kongresu zaplanowano także pogłębione analizy zmian, jakie zaszły w stanie i strukturze ludności Polski od 2012 r.

Czytaj też: MZ: Kolejny rekord zakażeń. Ponad mln osób na kwarantannie

PAP/KG