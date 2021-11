Sarnowski: jest miejsce, by lukę VAT zmniejszyć o połowę

W przypadku Polski jest miejsce, by zmniejszyć lukę VAT przynajmniej o połowę - stwierdził w czwartek wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że w najbliższych miesiącach resort zajmie się problem szarej strefy w sferze krótkoterminowego najmu mieszkań.

Sarnowski pytany w czwartek na antenie radia Wnet o możliwe zamiany w podatku VAT wskazał, że jest przestrzeń do walki inflacją w zakresie VAT.

Szczegóły zostaną zaprezentowane w ciągu najbliższych dni. Mamy nadzieję, przez premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział.

Wiceszef MF przypomniał, że w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z rekordowym spadkiem luki VAT z poziomu mniej więcej 25 proc. do poziomu 8 proc. „Nie jest to jeszcze ostateczna granica. Jest wiele dużych państw UE, np. Francja, gdzie luka VAT oceniana jest mniej więcej na 4-5 proc.” - stwierdził.