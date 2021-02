Coca-Cola radziła pracownikom jak być... "mniej białym"

Promowany przez Coca-Colę kurs online dla pracowników firmy na temat dyskryminacji rasowej radził im, by „byli mniej biali” - podała amerykańska telewizja Fox News. W wyniku kontrowersji materiał został zdjęty z platformy LinkedIn

Kilkuminutowy film, który miał uwrażliwić pracowników na problemy dyskryminacji rasowej, jest oparty na bestsellerowej, lecz kontrowersyjnej książce „White Fragility” („Biała kruchość”) autorstwa Robin DiAngelo.

W skład kursu wchodziły slajdy zachęcające do „bycia mniej białym”, co według autorów w praktyce oznacza m.in. bycie mniej „opresyjnym”, „aroganckim” i „ignoranckim”, a także zerwanie z „białą solidarnością” i apatią. Inny slajd mówi o tym, że biali ludzie w USA i innych zachodnich krajach przechodzą socjalizację, która uczy ich poczucia wyższości wobec innych.

„Badania pokazują, że już w 3-4. roku życia dzieci rozumieją, że lepiej jest być białym” - czytamy na slajdzie.

Jak stwierdza Fox News, opublikowane na Twitterze slajdy z wideo wywołały sprzeczne reakcje - jedne chwalące podejście firmy do rasizmu, inne zarzucające jej dyskryminację.

Jak wyjaśniła w liście do Fox Business Network Coca-Cola, film obrandowany logo firmy „nie jest częścią programu edukacyjnego spółki”, lecz „częścią planu, by pomóc w budowie inkluzywnego miejsca pracy”. Koncern dodał, że materiał szkoleniowy jest ogólnodostępny na platformie społecznościowej LinkedIn Learning. We wtorek na stronie, na której był dostępny, widniał już komunikat, że kurs został usunięty.

PAP/KG