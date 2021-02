60 mln zł na pożyczki dla turystyki w Polsce Wschodniej

Nawet 60 mln zł trafi do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektora turystyki Polski Wschodniej. To kolejna transza środków uruchomiona w projekcie Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Firmy, które prowadzą lub chcą prowadzić biznes w jednym z 5 województw Polski Wschodniej, mogą otrzymać preferencyjne pożyczki na rozwój lub sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka to projekt wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży turystycznej i okołoturystycznej. Firmy mogą przeznaczyć otrzymane środki m.in. na budowę, remont lub rozbudowę obiektów noclegowych lub gastronomicznych, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, uzdrowiskowej, kulturalnej i rozrywkowej, transport turystyczny, organizację i pośrednictwo turystyczne. O pożyczki mogą ubiegać się również rękodzielnicy i rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy wytwarzający i sprzedający żywność ekologiczną, produkty tradycyjne i regionalne. Projekt finansuje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków krajowych. Zarządza nim Bank Gospodarstwa Krajowego, a dystrybucją w regionach zajmują się instytucje finansowe.

Uruchamiamy kolejną transzę środków dla branży turystycznej w Polsce Wschodniej. 60 mln zł, które przekazujemy do dyspozycji firm, wesprze nie tylko nowe inwestycje i dalszy rozwój turystycznych biznesów, lecz także pomoże przedsiębiorstwom we wciąż trudnym dla turystyki czasie pandemii. Nadchodząca wiosna i rozpoczynający się już wkrótce sezon turystyczny to dobry czas na przygotowanie się do przyjęcia turystów, rozwinięcia działalności, szukania nowych możliwości rozwoju. Chcemy, aby niskooprocentowane pożyczki udzielane na preferencyjnych warunkach dopasowanych do potrzeb branży, pomogły zrealizować te cele – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.