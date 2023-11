Boom na e-faktury. Tak radzą sobie polskie MŚP

Wysyłanie e-faktur to najczęstsze rozwiązanie zwiększające poziom cyfryzacji w prawie dwóch trzecich MŚP z sektora handlowo-usługowego, wynika z raportu „Płatności bezgotówkowe w polskich MŚP” zrealizowanego przez Fiserv Polska. 54% polskich MŚP podpisuje umowy elektronicznie oraz korzysta z e-podpisów, prawie 37% korzysta z chmury, w której przechowuje dane, a 14% z CRM-u, czyli narzędzia do zarządzania relacjami z klientami.

Ponad 73% MŚP z sektora handlowo-usługowego nie planuje cyfryzować żadnych obszarów w ciągu najbliższych miesięcy. W badaniu PolCard from Fiserv najczęściej deklarowaną przez przedsiębiorców przyczyną takiej decyzji jest to, że tego nie potrzebują (prawie 60%) bądź ich biznes jest zbyt mały (27%). Natomiast z wszystkich ankietowanych branż najbardziej zainteresowani automatyzacją są przedstawiciele działalności profesjonalnej, naukowej lub technicznej np. prawnicy, architekci (30%). Jak wynika z badania, wysyłanie e-faktur to najczęstsze rozwiązanie zwiększające udział cyfryzacji, z jakiego korzystają polskie MŚP.

Prawie 54% respondentów wymieniło podpisywanie umów elektronicznych i e-podpisy. Z kolei niemal 37% korzysta z chmury do przechowywania danych, a 32% ze sprzedaży swoich produktów przez internet. 15,6% firm posiada chatbota na swojej stronie internetowej lub na profilu w mediach społecznościowych. Najmniej firm, bo tylko 12,6%, używa systemów do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP). Co niepokojące, aż 13,6% w ogóle nie korzysta z rozwiązań zwiększających cyfryzację, które mogą pozytywnie wpłynąć na rozwój całego przedsiębiorstwa - powiedział prezes Fiserv Polska Krzysztof Polończyk, cytowany w komunikacie.

Gdy polskie MŚP zajmujące się handlem i usługami chcą zaczerpnąć wiedzy na temat cyfryzacji czy dostępnych w tym obszarze narzędzi, najczęściej odwiedzają strony internetowe związane z nowoczesnymi technologiami. Tak odpowiedziała ponad połowa badanych (prawie 55%). Podobnej liczbie (48%) przedsiębiorców zdarza się również pozyskiwać tego typu wiedzę z stron internetowych firm, które oferują usługi związane z cyfryzacją. Popularne jest również sugerowanie się rekomendacjami znajomych (43%). Z kolei 33% korzysta z webinarów i szkoleń, a ponad 30% obserwuje konkurencje bądź śledzi profile na ten temat w mediach społecznościowych. 12,5% respondentów w ogóle nie szuka informacji na temat cyfryzacji czy automatyzacji.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Fiserv Polska, działającego pod marką PolCard from Fiserv - w ankiecie telefonicznej, przeprowadzonej przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w maju 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zajmujących się handlem i usługami. Próba n = 500.

ISBnews, jb