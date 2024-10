Po bezrobociu idzie wielka drożyzna! Gdzie ceny w górę?

40 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw planuje do końca roku podnieść ceny swoich produktów i usług - wynika z badania BIG InfoMonitor. Najczęściej wzrost cen przewidują firmy z branży budowlanej.

BIG InfoMonitor poinformował, że prawie 55 proc. biorących udział w badaniu przedsiębiorców informuje o wzroście cen, z czego ok 15 proc. już je podniosło, a kolejne 40 proc. zamierza zrobić to do końca roku. „Gdy uwzględnimy zarówno tych, którzy już to zrobili oraz zapowiadających podwyżki, to wyższe ceny w tym roku znajdziemy w ofertach ponad 54 proc. mikrofirm, 60 proc. małych firm, jak i 44 proc. średnich” - podano. Co piąty średni przedsiębiorca nie podjął jeszcze decyzji o ewentualnych zmianach cen; wśród najmniejszych wątpliwości ma co dziesiąta firma.

To tu będzie najdrożej

Najczęściej wzrost cen przewidują firmy z branży budowlanej – ok. 63 proc., przy czym już wcześniej ponad 16 proc. przedsiębiorców podniosło stawki. Podwyżki planuje również co druga firma transportowa. W usługach, handlu i przemyśle niemal 32 proc. firm nie zamierza zwiększać cen, a ponad 22 proc. rozważa ich obniżkę.

Z badania wynika, że do podnoszenia cen przedsiębiorców skłaniają głównie rosnące koszty pracy, które są obciążeniem głównie dla przemysłu i handlu. Branża transportowa oraz budowlana także borykają się z rosnącymi wynagrodzeniami, ale częściej przyczyn podwyżki cen upatrują w wyższych rachunkach za gaz i prąd oraz inflacji. Ta ostatnia jest też najczęściej wskazywana przez firmy usługowe.

Ponad 28 proc. firm przemysłowych przy planowaniu podwyżek cen bierze pod uwagę m.in. koszt pośredników.

Jak wskazuje Skaner MŚP, co trzeci mikro, mały i średni przedsiębiorca uważa, że musi szybko dopasować swoje ceny, z uwagi na panującą tendencję na rynku. Przedsiębiorcy, szczególnie w transporcie, którzy od lat zmagają się z dużą liczbą wakatów, chcą zwiększyć swoje wpływy, aby podnieść pensje i przyciągnąć nowych pracowników.

Wśród wyzwań stojących przed MŚP najczęściej wskazywano na szybko rosnące koszty ogólne oraz ceny materiałów i energii. Co piąty przedsiębiorca zauważył również spadek sprzedaży, a co piąty - znalezienie odpowiednich pracowników. 10 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje na trudności z utrzymaniem płynności finansowej i z odzyskaniem należności od kontrahentów.

Spore zaległości

Cytowany w informacji prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak poinformował, że trudna sytuacja finansowa MŚP stwarza problemy z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań. „Zaległości deklaruje już blisko 6 proc. mikro, 17 proc. małych i aż 22 proc. średnich firm” - podał.

Co piąta firma zatrudniająca od 10 do 249 osób przyznała, że wyzwaniem jest dla niej szukanie nowych rynków; takiej odpowiedzi udzieliło też ok. 13 proc. najmniejszych firm. Jedynie 7 proc. badanych nie widzi żadnych wyzwań.

Badanie „Skaner MSP” zrealizowano wśród 500 mikro, małych i średnich firm sprzedających z odroczonym terminem płatności w III kwartale br.

