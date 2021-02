Kukiz o walce z pandemią: podobne problemy są na całym świecie

- Jest trochę za dużo anarchii w działaniach rządu. Myślę, że nie ma dramatu w porównaniu z innymi państwami, natomiast pewne rzeczy można by było zrobić lepiej. Nie mogę ich całkowicie potępiać, bo podobne problemy są na całym świecie – powiedział Paweł Kukiz, w „Gościu Radia ZET”, pytany o to, jak rząd radzi sobie z pandemią

Mamy do czynienia z reglamentowaną demokracją, ewentualnie demokracją partyjną, ale na pewno nie jest do demokracja obywatelska — stwierdził Kukiz.

Prowadząca rozmowę Beata Lubecka zapytała także o plany Pawła Kukiza na najbliższe wybory parlamentarne.

Czekam na to, co się zdarzy. Obserwuję sytuację. Ale gdyby udało się wprowadzić moje postulaty: JOW-y, referenda, ust. antykorupcyjną i sędziów pokoju, to nie wiem, czy w ogóle bym startował w kolejnych wyborach. Ja nie przyszedłem do Sejmu, żeby robić karierę polityczną — mówił.