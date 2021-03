PGE stworzyła animację upamiętniającą Kobiety Niezłomne

Z okazji obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, PGE Polska Grupa Energetyczna przygotowała animację do utworu „Jedna chwila” w wykonaniu Kasi Malejonek i Maleo Reggae Rockers z projektu „Panny Wyklęte”. W ten sposób spółka uhonorowała Kobiety Niezłomne – często anonimowe, polskie bohaterki, które walczyły o niepodległość

Jako PGE czujemy się zobowiązani do pielęgnowania pamięci o naszej historii i jej bohaterach. Myśląc o konkretnych postaciach, często przywołujemy postawy bohaterskich mężczyzn, a przecież kobiety także były aktywnymi uczestniczkami walk o wolność Polski – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej - Dlatego z okazji przypadającego 1 marca, Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” postanowiliśmy przybliżyć sylwetki czterech niezłomnych kobiet, które walczyły o wolną Polskę w trakcie II wojny światowej, ale również działały w powojennym antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym. Za swoją nieprzejednaną postawę były represjonowane, więzione, zsyłane do łagrów, a często także mordowane. Dziś chcemy wrócić do tych często bardzo młodych kobiet, aby przywrócić ich pamięć i oddać im należny hołd – dodaje Wojciech Dąbrowski.