PGE na 23 miejscu najszybciej rozwijających się firm energetycznych świata

Największa polska spółka energetyczna PGE znalazła się na 23. miejscu opracowanego przez S+P Global Commodity Insights globalnego rankingu najszybciej rozwijających się firm energetycznych na świecie. Ranking bierze pod uwagę wskaźnik CAGR.

CAGR jest to skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. compound annual growth rate), wykorzystywany do obliczeń średniego rocznego wzrostu danej wielkości w badanym okresie, np. średniego wzrostu zysków i wartości. Firma S+P Global Commodity Insights zbadała CAGR przedsiębiorstw energetycznych w okresie trzech lat: 2020, 2021 i 2022.

Na pierwszym miejscu sklasyfikowano fiński Fortum, którego CAGR wyniósł 176 proc. PGE ze wskaźnikiem na poziomie 26 proc. zajęło 23. pozycję w rankingu. W zestawieniu znalazły się jeszcze dwie polskie firmy energetyczne: na 36. miejscu PGNiG, a na 39. - Enea.

Jak przekazał Wojciech Dąbrowski, prezes PGE, w ostatnim roku spółka podjęła kilka kluczowych decyzji i transakcji, które wzmacniają jej pozycję i perspektywy rozwoju na rynku.

Wymienił przede wszystkim zainicjowanie wraz z ZE PAK projektu jądrowego we współpracy z koreańskim KHNP, przejęcie PKP Energetyka i postęp projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt jądrowy jest „kluczowy dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju” - ocenił Dąbrowski. Z kolei PKP Energetyka to, zdaniem prezesa PGE, strategiczne i kluczowe dla bezpieczeństwa aktywa. W strukturach PGE spółka nazwana została PGE Energetyka Kolejowa, posiada wyłączność na dostawy energii dla sektora kolejowego i usługi utrzymania sieci trakcyjnej, odpowiada za dystrybucję 4 TWh energii elektrycznej rocznie, wykorzystując do tego 21,5 tys. km linii energetycznych.

Jak dodał prezes PGE, z punktu widzenia transformacji energetycznej kluczowe dla Polski są inwestycje PGE w morskie farmy wiatrowe. Grupa rozwija trzy projekty offshore: Baltica 1, Baltica 2 i Baltica 3.

„Zgodnie z naszą strategią do 2030 roku będziemy dysponować 2,5 GW mocy zainstalowanej na morzu. Ostatnie miesiące przyniosły również pozwolenia lokalizacyjne, które zostały przyznane PGE. Uzyskaliśmy najwięcej punktów w pięciu z ośmiu postepowań. Oznacza to, że Grupa PGE dysponuje potencjałem do budowy do 2040 roku 7,3 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku” – dodał Dąbrowski.