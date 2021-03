Toyota Yaris samochodem roku 2021. Jest i zła wiadomość

Nowa Toyota Yaris zdobyła tytuł Europejskiego Samochodu Roku 2021. Auto zwyciężyło glosami jury składającego się z 59 dziennikarzy motoryzacyjnych z 22 krajów Europy. Czwarty model Yarisa powtórzył sukces sprzed 21 lat. Jest też ciemna strona medalu - fanami modelu są nie tylko klienci

21 lat temu, wtedy zupełnie nowy i innowacyjny Yaris pierwszej generacji wygrał w konkursie European Car of the Year 2000. Toyota Yaris konsekwentnie zdobywała uznanie jurorów Car of the Year – wszystkie cztery generacje znalazły się wśród finalistów europejskiego konkursu.

Jurorzy zwrócili uwagę na atuty hybrydowego napędu nowego Yarisa – jego płynną jazdę, niską emisję i przystępną cenę. Z tych powodów ponad 80% nabywców tego modelu wybiera wersję hybrydową. Nowy Yaris został doceniony także ze względu na atrakcyjną stylistykę, bardzo dobrą dynamikę i najwyższy poziom bezpieczeństwa w klasie aut miejskich. Z ogromnym uznaniem ekspertów COTY spotkała się także sportowa odmiana miejskiej Toyoty – model GR Yaris odegrał znaczącą rolę w ponownym rozbudzeniu zamiłowania europejskich kierowców do hot chatchy.

Finał konkursu European Car of the Year 2021 został ogłoszony tuż po tym, jak Yaris zdobył pozycję najpopularniejszego samochodu w Europie – po raz pierwszy w swojej historii. W styczniu miejski hatchback Toyoty zanotował ponad 18 000 rejestracji. To sygnał, że europejscy kierowcy zgadzają się z werdyktem jury European Car of the Year 2021.

Zwycięstwo Yarisa to ogromny zaszczyt dla Toyoty. Chcę podziękować jurorom COTY za ich uznanie. Pragnę skorzystać z okazji i pogratulować naszym zespołom projektowym w Europie i Japonii ich pasji i zaangażowania. Jest to najlepszy Yaris w historii, który – zgodnie z intencjami Akio Toyody – wywołuje uśmiech na twarzach naszych klientów – powiedział Matt Harrison, wiceprezydent Toyota Motor Europe.

European Car of the Year

Konkurs European Car of the Year jest organizowany od 1964 roku. W jego jury zasiada 59 doświadczonych dziennikarzy motoryzacyjnych z 22 europejskich krajów, w tym dwóch dziennikarzy z Polski. Co roku międzynarodowe grono ekspertów ocenia modele, które pojawiły się na europejskim rynku w minionym roku, i wybiera spośród nich najlepszy samochód. W tym roku w konkursie wzięło udział 29 nowych modeli. Konkurs jest organizowany przez dziewięć prestiżowych europejskich czasopism motoryzacyjnych.

Toyota trzykrotnie zwyciężyła w konkursie European Car of the Year. Yaris zdobył tę najbardziej prestiżową nagrodę w Europie w 2000 i 2021 roku, zaś w 2005 roku wygrał hybrydowy Prius drugiej generacji.

Nowa Toyota Yaris

Nowy Yaris zadebiutował w Europie w ubiegłym roku, wprowadzając do segmentu pełny napęd hybrydowy czwartej generacji oraz najbardziej rozbudowany zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego Toyoty. Czwarta generacja tego na wskroś europejskiego modelu została zaprojektowana na modułowej platformie GA-B z serii TNGA. Nowa konstrukcja wyróżnia się pod względem sztywności, dopracowanego zawieszenia i nisko położonego środka ciężkości, zapewniając stabilność w zakrętach i znacznie bardziej sportowe odczucia podczas jazdy. Nowością jest także centralna poduszka powietrzna między fotelem kierowcy i pasażera. Auto zostało zaprojektowane przez studio ED2 Toyoty pod Niceą, a produkowane jest w fabryce Toyota Motor Manufacturing France w Valenciennes. Napęd hybrydowy oraz konwencjonalny silnik 1,5 l do tego modelu są produkowane w technologii TNGA w fabryce TMMP w Polsce.

Jest też zła informacja…

Poprzednia generacje już zyskały sobie wiernych fanów, niestety także tam, gdzie ani marka, ani jej klienci nie chcieliby sobie tego życzyć. Warto wiedzieć, że niestety Toyota Yaris to jeden z najczęściej kradzionych samochodów w Polsce, a w szczególności ulubieniec warszawskich złodziei samochodów. Tylko w minionym roku w Warszawie ukradziono aż 119 egzemplarzy tego modelu, co czyni Toyotę Yaris najczęściej kradzionym samochodem w Warszawie.

Również Auris i RAV4 cieszą się ogromną popularnością w tej niechlubnej kategorii. Sama marka też zdecydowanie odstaje od reszty in plus, pod względem zainteresowania złodziei ze stołecznego miasta. Najczęściej kradzione marki w Warszawie to:

Toyoty – 416 sztuk

Hondy – 184

Mazdy – 182

Nissany – 116

Hyundai’e – 114

