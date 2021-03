Daniel Obajtek żąda od "GW" przeprosin i usunięcia publikacji

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, występując jako osoba prywatna, skierował do redakcji „Gazety Wyborczej” wezwanie przedsądowe, w którym żąda przeprosin i usunięcia publikacji.

W sposób bezprecedensowy naruszali dobra osobiste pana Daniela Obajtka; dobra osobiste w postaci czci, dobrego imienia, a także prawa do prywatności” — mówił mec. Maciej Zaborowski, pełnomocnik Daniela Obajtka. „To, co się dzieje, to lincz medialny”.

W dniu dzisiejszym rano o godz. 10:00 na ten adres zostało wysłane wezwanie adresowane do kilku osób, podmiotów: oczywiście do samej redakcji „Gazety Wyborczej”, ale także wydawcy oraz dziennikarzy, którzy przez szereg ostatnich dni w sposób bezprecedensowy naruszali dobra osobiste pana Daniela Obajtka; dobra osobiste w postaci czci, dobrego imienia, a także prawa do prywatności — mówił pełnomocnik prezesa PKN Orlen, występując przed redakcją „GW” przy ulicy Czerskiej w Warszawie. poster