Daniel Obajtek alarmuje. "UWAGA: DROŻYZNA!!!"

Były prezes PKN Orlen i obecny europoseł, Daniel Obajtek, ostrzega przed działaniami państwowych koncernów energetycznych oraz wytwórców OZE, porównując ich do taksówkarzy z lat 90. na Dworcu Centralnym. Według Obajtka, ci gracze rynku energetycznego zabierają Polakom dodatkowe 2 miliardy złotych z portfeli, a ministerstwa klimatu i środowiska, aktywów państwowych oraz rząd Donalda Tuska tylko się temu przyglądają.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na dramatyczny wzrost cen energii na Towarowej Giełdzie Energii od momentu wprowadzenia nowych regulacji w czerwcu.

Od 1200 zł za MWh 17 czerwca do 2400 zł/MWh 18 lipca – to szokujący wzrost. Wcześniej energia kosztowała około 600 zł za MWh. Takich cen nie było nawet podczas kryzysu energetycznego!” – pisze Daniel Obajtek na platformie X.

Obajtek podkreśla, że podobne podwyżki obserwowane są na rynku bilansującym, którego koszty są bezpośrednio przenoszone na taryfy dla odbiorców końcowych.

Do końca roku to dodatkowe 2 miliardy złotych prosto do kieszeni spekulujących producentów energii – alarmuje.