Kaczyński o koncernie energetycznym: Daniel Obajtek ma ogromną inwencję

W wywiadzie, który w piątek ukazał się na portalach i w gazetach regionalnych Polska Press Kaczyński pytany był m.in. o to, jak ocenia nasze bezpieczeństwo energetyczne. Na uwagę, że „nie wszystkim podoba się budowa multikoncernu złożonego z Lotosu, PGNiG i Orlenu”, prezes PiS odpowiedział: „Potrzebny jest nam potężny koncern, by móc prowadzić politykę energetyczną i to, co się dzisiaj w tej kwestii dzieje oceniam bardzo dobrze”.

Jak podkreślił, bardzo dobrze ocenia również fakt, że „na czele tego koncernu stoi prezes Daniel Obajtek”. W opinii prezesa PiS to „człowiek, który ma ogromną inwencję, skupił on wokół siebie ludzi, którzy myślą w podobny jak on sposób”. „I to jest ogromna szansa na powodzenie jego planów, bo ci, którzy poruszają się według schematów, nie są w stanie wiele zdziałać” - powiedział. Zaznaczył również, że „w najbliższym czasie sporo się wydarzy w związku z budowaniem narodowego multikoncernu energetycznego, będą zmiany, ale tylko na lepsze”.

PAP/RO