Kościński: Rynek kapitałowy jako amortyzator

Wpływ pandemii COVID 19 na rynek kapitałowy okazał się nieoczywisty. W Polskie jesteśmy świadkami jego ożywienia, co znalazło odzwierciedlenie w wysokich obrotach na giełdzie. Inwestorów przyciągają na rynek okazje inwestycyjne, ale także obniżki stóp procentowych – mówił podczas XXI Konferencja Izby Domów Maklerskich Tadeusz Kościński, minister finansów

Kapitał popłynął również na NewConncet, i to w skali dotychczas niespotykanej.

Oferty publiczne i proces przyciągania dynamicznych przedsiębiorstw na GPW, gdzie mogą pozyskać środki na rozwój, to bardzo istotne funkcje rynku kapitałowego – mówił Tadeusz Kościński. Jednak rynek kapitałowy to nie tylko finansowanie przedsiębiorstw. Istnieje także druga jego strona – to lokujący oszczędności, akcjonariat obywatelski. Nie można również zapominać o tym, że rynek ten ma duże znaczenie dla przyszłych emerytów. - Rynek kapitałowy pełni w gospodarce krajowej bardzo istotne i wielowymiarowe funkcje. Przyczynia się nie tylko do transformacji kapitału, ale również do jego mobilizacji i właściwej alokacji i wyceny – powiedział Tadeusz Kościński.

Rynek kapitałowy to nie tylko giełda, ale także fundusze venture capital czy private equity. – Razem stanowią system naczyń połączonych, jedno nie może istnieć bez drugiego. Przede wszystkim jednak rynek kapitałowy nie powinien być postrzegany jako potrzeba chwili, a wszelkie decyzje powinny zapadać z uwzględnieniem dłuższego horyzontu czasowego. Pragnę państwa zapewnić, że motto to przyświeca nam w codziennej racy regulatora - zapewniał minister.