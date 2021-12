Kościński: Prognozujemy wzrost gospodarczy na poziomie 4,9 proc.

OECD szacowało, że polska gospodarka będzie w tym roku rosła ponad 5 proc., w przyszłym roku również ponad 5 proc. My prognozujemy, że będzie to 4,9 proc. - powiedział w piątek minister finansów Tadeusz Kościński. Dodał, że finanse są zdrowe.

Jak wskazał w piątek szef resortu finansów w TVP 1, „polska gospodarka działa dobrze, widać ożywienie”.

„OECD prognozowało, że nasza gospodarka będzie w tym roku rosła ponad 5 proc., w przyszłym roku również ponad 5 proc. My prognozujemy, że będzie to 4,9 proc.” - wskazał Kościński.

Zwrócił uwagę, że mimo iż w 2021 r. rząd prognozuje na koniec roku deficyt budżetowy, na koniec października zanotowano nadwyżkę. „Mieliśmy nadwyżkę o 50 parę mld; na kontach bieżących finansów publicznych - mamy ponad 150 mld zł” - wskazał Kościński.

Jak stwierdził, na koniec tego roku w budżecie „mamy 40 parę mld - żeby mieć deficyt, ale pewnie to będzie dużo, dużo mniej”.

Kościński wyjaśnił, że deficyt nie wynika z tego, że „finanse publiczne mają kłopot”, ale raczej ma to związek z tworzeniem poduszki finansowej. „Wygląda na to, że pandemia się stabilizuje, ale przychodzi nowy wariant Omicron - nie wiemy, co może się stać” - powiedział. Dodał, że trzeba być przygotowanym na każdą sytuację: albo ratować gospodarkę ponownie, albo ją rozwijać.