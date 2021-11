Kościński: tarcza antyinflacyjna może być ogłoszona nawet jutro

Tarcza antyinflacyjna będzie ogłoszona w tym tygodniu, a spodziewam się, że nawet i jutro – powiedział w środę w Sejmie minister finansów Tadeusz Kościński.

Tarcza antyinflacyjna będzie ogłoszona w tym tygodniu, a spodziewam się, że nawet i jutro. Pan premier przekaże wszystkie szczegóły, bo one są jeszcze uzgadniane w ministerstwie, ale cel jest taki, aby pomóc najbiedniejszym w społeczeństwie i zamortyzować skutki inflacji – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński podczas posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Zwołano je w celu przedstawienia przez resort finansów i NBP „informacji na temat drastycznego wzrostu cen towarów i usług w Polsce.”

Kościński zaznaczył, że rozwiązania z tarczy będą obowiązywać przez pewien okres. „To będzie okresowe, ale będzie działać na tyle długo, że mam nadzieje, że inflacja wróci do normalnych oczekiwań” – dodał minister finansów.

Powiedział także, że odczyty inflacji są wysokie, ale nie wynika to z działań rządu, tylko wzrost inflacji spowodowany jest czynnikami zewnętrznymi, na które rząd nie ma wpływu.

Podwyższona inflacja to cena dynamicznego odbicia po pierwszej fali pandemii, a sytuacja na rynku pracy w Polsce należy do najlepszych w Unii Europejskiej – dodał Tadeusz Kościński.

Jak wyjaśnił, wpływ podwyższonej inflacji na dochody budżetu z tytułu VAT, akcyzy oraz podatków dochodowych to ok. 9 mld zł dodatkowych przychodów. Kościński powiedział także, odpowiadając na pytanie o możliwość nowelizacji budżetu na 2022 r., że jest on obecnie w Sejmie, a więc „poza naszą kontrolą”.

W przyszłym roku będziemy się zastanawiać, czy jest taka potrzeba – powiedział minister finansów.

W trakcie obrad Komisji Finansów Publicznych stanowisko NBP w sprawie inflacji zaprezentowała I wiceprezes banku centralnego Marta Kightley. Odniosła się m.in. do obserwowanego ostatnio osłabienia złotego.

Deprecjacja złotego od początku września do teraz wyniosła ok. 4 proc. Jest to w dużej mierze związane z umocnieniem się dolara wobec euro, bo umocnienie się dolara wpływa na osłabienie złotego – powiedziała wiceprezes NBP.

Dodała, że wpływ umocnienia się dolara na osłabienie złotego da się oszacować na podstawie danych historycznych.

Szacuje się, że z tych 4 proc. 3 proc. to efekt umocnienia się dolara. Do tego dochodzą dodatkowe uwarunkowania, czyli sytuacja na granicy nam nie pomaga – dodała Marta Kightley.

