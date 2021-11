Kościński: Wyższa kwota wolna od podatku to impuls dla aktywności zawodowej

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł przyczyni się do wzrostu aktywności zawodowej - ocenił w środę minister finansów Tadeusz Kościński. Część osób dzięki wyższej kwocie wolnej wyjdzie z szarej strefy, część zdecyduje się na wejście na rynek pracy - mówił.

Szef MF wziął w środę udział w 3. edycji Kongresu Nowoczesnej Dystrybucji odbywającego się w Warszawie.

Minister zapewnił o dialogu z biznesem, jaki prowadzi resort finansów. „Jesteśmy w trakcie przebudowy w resorcie. Jesteśmy coraz bardziej klientocentryczni. Specjalnie nie używam słowa podatnik, państwo są naszymi klientami” - powiedział Kościński.

Zauważył, że poprzez walkę z szarą strefą resort chce pomóc firmom w prowadzeniu uczciwego biznesu. „Nadal luka w VAT wynosi ok. 10 proc. To uderza w państwa, którzy uczciwie działają. Nieuczciwi mają większe marże, mogą obniżać cenę i wypierają z rynku uczciwych” - zauważył Kościński. Podkreślił przy tym, że resort promuje obrót bezgotówkowy, co pomaga ograniczyć szarą strefę.

Minister finansów wymienił kluczowe rozwiązania Polskiego Ładu, m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia poprzez wprowadzenie zmian w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców, a także zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, co jego zdaniem przyczyni się do większej liczby pracowników na rynku pracy. Jak argumentował, część osób, dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku wyjdzie z szarej strefy, część zdecyduje się na wejście na rynek pracy. Wskazał, że celem Polskiego Ładu jest też rozwój inwestycji i innowacyjności. W tym kontekście wymienił ulgę na badania i rozwój, wsparcie innowacyjnych pracowników, na prototyp, automatyzację i robotyzację, wejście na IPO.

„Ja jako minister finansów patrzę na dwa wskaźniki. Pierwszy, najważniejszy to bezrobocie. W trakcie pandemii bezrobocie praktycznie się nie zwiększyło. Teraz mamy rekordowo niskie bezrobocie. Drugi wskaźnik to jak nas oceniają agencje ratingowe, bo jest to wskaźnik dla inwestorów. Agencje ratingowe utrzymują swoje ratingi dla Polski” - zaznaczył Kościński.

PAP/kp