Szef KPRM Michał Dworczyk o najważniejszych terminach szczepień. Sprawdź!

Do 7 marca zakończymy szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - szkół podstawowych, średnich, wykładowców akademickich; ostatecznie do 14 marca proces szczepień tej grupy ma zostać zakończony - poinformował w czwartek szef kancelarii premiera i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Wykonano już ponad 3,6 mln szczepień. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 2,3 mln osób.

Od początku realizacji Narodowego Programu Szczepień,odkąd pojawiły się precyzyjne informacje producentów, zadeklarowaliśmy, że do końca I kwartału zaszczepimy ponad 3 mln osób. Uda się zrealizować ten cel. Liczymy, że około 3,5 mln osób będzie zaszepionych pierwszą dawka do końca tego kwartału czyli ponad 20 proc. więcej niż to co zadeklarowaliśmy. Ponadto wprowadzamy zmianę: osoby, które przebyły zakażenie, to ponad 1 mln osób, będą szczepione po 6 miesiącach od zakażenia. Będą szczepione jedną dawką. To także zgodne z rekomendacjami Rady Medycznej.

Szef KPRM na konferencji prasowej przedstawił harmonogram szczepień przeciw COVID-19 w najbliższym czasie.

Dworczyk przekazał, że do najbliższej niedzieli, 7 marca, rząd planuje zakończyć szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - zarówno szkół podstawowych i średnich jak i wykładowców akademickich. Ostatecznie do 14 marca - jak dodał - proces szczepień tej grupy ma zostać zakończony.

Szef kancelarii premiera zapowiedział ponadto, że w najbliższy poniedziałek, 8 marca, rozpoczną się dodatkowe szczepienia grupy zero.

Chcielibyśmy, żeby do 21 marca wszystkie osoby, które w grupie zero się znajdują, a jeszcze nie otrzymały szczepionki, zostały zaszczepione. Te osoby będą zaszczepione szczepionką firmy AstraZeneca” - podkreślił Dworczyk.

Zapowiedział, że 10 marca rozpocznie się rejestracja grupy 1B, czyli pacjentów chorych przewlekle, a 15 marca rozpoczną się szczepienia dla tej grupy osób.

22 marca rozpoczną się szczepienia pacjentów w wieku 69 lat, potem w kolejnych dniach zaczną być sczepione kolejne roczniki” - dodał Dworczyk.

11 marca rozpoczną się zapisy dla osób w wieku 65 - 69 lat. Między 18 a 20 marca będą rejestrowane roczniki od 1952 do 1954 roku urodzenia. Od 22 do 24 marca rejestracja roczników od 1954 do 1956 roku urodzenia. Od 25 marca ponownie rusza rejestracja pacjentów 70+.

Jeśli ktoś się nie zapisze we wskazanym czasie, będzie mógł zapisać się później. Podawane terminy to czas dedykowany tylko dla określonych roczników. Podzieliliśmy na mniejsze grupy naszych seniorów. Przewidujemy, że w każdym z roczników liczymy, że będzie ok. 300 tys. chętnych do zapisania się. Chcemy zmniejszyć liczbę osób, które w danym czasie zgłaszają się do zapisów po to, żeby nie generować kolejek, żeby te zapisy były jak najłatwiejsze.

Przypomniał, że cały czas są 3 kanały rejestracji: infolinia, e-rejestracja i wiadomość SMS.

Namawiamy seniorów do tego by uzyskać termin szczepienia - skorzystać z internetowego formularza na stronie pacjent.gov.pl. Jeśli zostawimy tam dane kontaktowe, to infolinia oddzwoni i w pierwszej kolejności te osoby będą zapisywane na szczepienie.

29 marca - jak kontynuował - rozpoczną się szczepienia grupy 1C. „W pierwszej kolejności będą to osoby, które przez swoją pracę stykają się na co dzień z osobami chorymi lub mogą mieć z nimi potencjalny kontakt. Tygodniowo będziemy na tę grupę przeznaczać 32 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, czyli jest to mniej więcej 2 tys. szczepionek na jedno województwo” - podał szef KPRM.

Szef KPRM poinformował, że w porozumieniu z Radą Medyczną w oparciu o aktualny stan wiedzy, zdecydowano o zmianach terminów, w jakich powinny być podawane szczepionki.

Chcemy wydłużyć czas między podawaniem pierwszej i drugiej dawki szczepionki. Wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Aktualne wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez żadnej szkody, uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek — powiedział Dworczyk.

Poinformował, że od przyszłego tygodnia druga dawka szczepionki AstraZeneca będzie podawana po 12 tygodniach od pierwszej, zaś w przypadku preparatu firmy Pfizer po 42 dniach.

Dworczyk poinformował także, że 10 marca rozpocznie się rejestracja osób przewlekle chorych.

10 marca rozpocznie się rejestracja osób przewlekle chorych, 15 marca rozpocznie się szczepienie tych osób - poinformował w czwartek szef kancelarii premiera i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk.

Minister poinformował o zmianach wprowadzonych w obszarze szczepień pacjentów przewlekle chorych.

Trzy podstawowe grupy to są pacjenci onkologiczni, pacjenci dializowani i pacjenci wentylowani mechanicznie. Do grupy 1b dołączone zostały osoby, które czekają na przeszczepy oraz pacjenci onkologiczni, którzy zostali zdiagnozowani, a jeszcze nie są leczeni” - mówił szef KPRM.

Jak dodał, zapisy na szczepienia dla tych osób rozpoczną się 10 marca, a sam proces szczepień rozpocznie się 15 marca.

Wiceminister zdrowia Anna Goławska przedstawiła specjalną ścieżkę dla przewlekle chorych. Jak mówiła, dostaną oni e-skierowania, automatycznie wygenerowane z systemu. „Informację o tym, kto powinien otrzymać takie skierowanie będziemy mieli ze sprawozdawczości Narodowego Funduszu Zdrowia, gdyż po kodach chorób NFZ jest w stanie wygenerować taką listę osób” - podkreśliła wiceminister.

Skierowania dla przewlekle chorych będą wystawione do 10 marca. „To, czy ktoś otrzymał e-skierowanie można sprawdzić na IKP lub zwyczajnie zadzwonić do lekarza prowadzącego, czy do lekarza POZ - tam w systemie te informacje się znajdują” - poinformowała.

Osoby dializowane nie muszą rejestrować się przez rejestrację, będą szczepione w stacji dializ, do której przyjeżdżają na cykliczne dializy i tam będą umawiały się na szczepienie. Osoby z chorobą nowotworową, jeżeli są aktualnie hospitalizowane lub są w trakcie chemioterapii, będą szczepione w ośrodkach onkologicznych i tam należy umówić się na szczepienie. Natomiast pozostali mogą umówić się normalnie w punkcie szczepień” - zaznaczyła wiceminister zdrowia.

Przekazała, że również osoby po przeszczepach będą umawiać się w punktach populacyjnych, z kolei osoby wentylowane mechanicznie będą szczepione „najprawdopodobniej” w domach przez wyjazdowe zespoły.

(PAP)/gr