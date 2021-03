Jazda w punkt, czyli jak szybko sprawdzić stan swojego konta

W ubiegłym roku niemal 5,5 tysiąca kierowców straciło prawo jazdy z powodu przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej liczby punktów karnych. Stan swojego konta można sprawdzić na GOV.pl i w aplikacji mObywatel

Tylko w styczniu i lutym tego roku polscy kierowcy sprawdzili przez internet liczbę swoich punktów karnych niemal 1,5 miliona razy!

Sprawdź online

24 to maksymalna liczba punktów karnych, którą może zgromadzić kierowca posiadający prawo jazdy dłużej niż rok. Prowadzący z krótszym stażem mogą mieć 20 punktów karnych. Po przekroczeniu tej liczby ich prawo jazdy jest zatrzymywane.

Zgodnie z informacjami z Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) w 2020 r. dokładnie 5471 kierowcom zatrzymano prawo jazdy za punkty karne.

Jeśli nie pamiętasz, ile masz punktów karnych lub chcesz wiedzieć, kiedy znikną – możesz to sprawdzić przez internet. Są na to dwa sposoby:

Na portalu GOV.pl, korzystając z e-usługi Sprawdź swoje punkty karne. W aplikacji mObywatel.

W obu przypadkach potrzebujesz profilu zaufanego – jest potrzebny do zalogowania się do e-usługi i do uruchomienia aplikacji mObywatel.

Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego, załóż go już dziś.

Zacznijmy od e-usługi Sprawdź swoje punkty karne.

Jeśli masz już profil zaufany:

Krok 1: wejdź na portal GOV.pl

Krok 2: w sekcji Usługi dla obywatela (menu po lewej stronie) wybierz Kierowcy i pojazdy, a tam e-usługę Sprawdź swoje punkty karne.

Krok 3: kliknij przycisk Sprawdź swoje punkty karne. Zaloguj się profilem zaufanym.

Krok 4: jesteś u celu! Informacja o Twoich punktach karnych wyświetli się od razu. Sprawdź online swoje punkty karne. e-Polak potrafi! – obejrzyj spot. mKierowca

Od 4 grudnia 2020 r. licznik punktów karnych jest także dostępny w naszej aplikacji mObywatel. Pojawił się tam wraz z mPrawem Jazdy.

Aplikacja jest oficjalna, bezpieczna i bezpłatna. Jeśli jeszcze jej nie masz, możesz ją pobrać ze sklepów Google Play lub AppStore. Aby ją uruchomić potrzebujesz profilu zaufanego.

Jeśli chcesz skorzystać z licznika punktów karnych – najpierw aktywuj mTożsamość i mPrawo Jazdy. To trwa tylko chwilę.

Informacje o punktach karnych pobierane są raz na dobę - aktualizacja odbywa się codziennie około godziny 6.00.

Wraz z liczbą punktów karnych wyświetli się informacja, ile dni pozostało do ich wygaśnięcia.

A kiedy punkty wygasają? Oto odpowiedź:

gdy minie rok od dnia popełnienia naruszenia (naruszenie się przedawni),

gdy ukończysz szkolenie, które pozwala zmniejszyć liczbę punktów karnych – jeśli przed jego rozpoczęciem miałeś/miałaś mniej niż 24 punkty karne (mniej niż 20 punktów karnych – jeżeli to Twoje pierwsze prawo jazdy i masz je krócej niż rok). Takie szkolenia organizują Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD). Pamiętaj, że możesz uczestniczyć w szkoleniu nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Po szkoleniu suma Twoich aktywnych punktów karnych zmniejszy się o 6 najstarszych punktów.

Tylko w styczniu i lutym tego roku polscy kierowcy sprawdzili przez internet liczbę swoich punktów karnych niemal 1,5 miliona razy. To prawie 12 razy więcej niż rok temu w tym samym czasie – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – Dzięki udostępnieniu licznika w aplikacji mObywatel popularność tej e-usługi znacznie wzrosła – dodaje.

Wszystkim kierowcom życzymy… zera na koncie. Koncie punktów karnych, oczywiście. Jeźdź bezpiecznie! #ePolakpotrafi!

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez KPRM (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

KPRM/KG