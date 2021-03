Wiceprezydent stolicy: zakładamy korekty przebiegu metra

Jesteśmy na etapie studium uwarunkowań, w którym zakładamy korekty urbanizacji miasta i w zawiązku z tym zakładamy również korekty przebiegu metra względem tego przebiegu, który był dotychczas – powiedział w poniedziałek wiceprezydent stolicy Michał Olszewski odnosząc się do budowy III linii metra

W poniedziałek stołeczny ratusz poinformował, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podjął decyzję o rozpoczęciu budowy III linii metra. Na najbliższej sesji Rady Warszawy radni mają zdecydować o przesunięciu pieniędzy na pierwszy etap prac, który zakłada powstanie sześciu stacji.

Nowa linia zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od kilku lat stacji Stadion Narodowy, która od początku była planowana jako węzeł przesiadkowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław.

W reakcji na te zapowiedzi, Jan Mencwel aktywista z „Miasto Jest Nasze” ocenił, że „forsowany na siłę” przez Rafała Trzaskowskiego przebieg III linii metra jest bez sensu, co widać na mapie stolicy. „Z Pragi Południe do centrum będzie szybciej tramwajem, który jedzie prosto! Ale co tam, wydamy miliardy złotych w kryzysie, bo 2,5 roku przespane i trzeba gonić za +inwestycjami+” – zauważył w poniedziałek w mediach społecznościach.

Do tych zarzutów odniósł się w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami wiceprezydent stolicy Michał Olszewski. Na uwagę, że podróż z Gocławia do centrum miasta będzie – według tych założeń - trwała dłużej, niż podróż tramwajem, Olszewski podkreślił, że ten sam argument powtarza się często w przypadku wyboru alternatywnego środka transportu u podróżujących ze Śródmieścia. „Tramwaj, czy metro? I jakoś mieszkańcy wybierają metro” – zauważył wiceprezydent.

„Poza tym, pamiętajmy o tym, że często eksperci czy aktywiści podają wartości dla prędkości eksploatacyjnej tramwaju, których ten tramwaj nie osiąga w warszawskich warunkach” – zaznaczył.

Natomiast, jak przyznał, istotnie krytycznym elementem jest to, że dla miasta metro i tramwaj są środkami transportu, które powinny być wobec siebie komplementarne. „A komplementarność idzie zawsze w drugą stronę: czyli tramwaj jest komplementarny do metra” – podkreślił. Jak mówił, przebieg krzyżowy metra i tramwaju przez osiedle Gocław, da możliwość zbudowania dwóch alternatywnych form transportowych, takich, które pozwolą też dowozić pasażerów do metra. „A metro jest środkiem o wiele bardziej wydajnym” - podkreślił.

Przypomniał także, że miasto nie zamierza kończyć metra na stacji stadion. „Niebawem w ramach projektu unijnego, na który dostaliśmy już grant bezpośrednio z Komisji Europejskiej, rozpoczynamy pracę jeśli chodzi o analizy techniczne dla odcinaka w stronę Ochoty i dla odcinka w stronę Mokotowa” – poinformował. Jak wyjaśnił, w ramach tych analiz będzie także liczony przebieg.

„To, że dotychczas tego nie robiliśmy wynika z tego, że jesteśmy na etapie studium uwarunkowań, w którym zakładamy korekty urbanizacji miasta i w zawiązku z tym zakładamy również korekty przebiegu metra względem tego przebiegu, który był dotychczas” – powiedział.

„Nie mogliśmy dotychczas robić innego wariantu metra, niż ten, który był zapisany w poprzednim studium, a ten jest właśnie zygzakowaty” – podkreślił. „To metro, które jest zaproponowane według propozycji ekspertów, właśnie prostuje te linie metra w taki sposób, że będzie ona osiągała większe prędkości komunikacyjne i eksploatacyjne” – dodał.

Jak poinformowało miasto, decyzja o rozpoczęciu budowy III linii metra to kolejna decyzja prezydenta Warszawy w ramach projektu Nowe Otwarcie, który ma pokazać „wizję prezydentury” Trzaskowskiego i „dać nowy impuls u progu półmetku kadencji”. Działania, które dotychczas podjęto w jego ramach, to niedawna zapowiedź budowy pieszo-rowerowej kładki przez Wisłę, rozpoczęcie przebudowy tzw. Placu Pięciu Rogów, a także ogłoszenie konkursu na plan architektoniczny ulicy Chmielnej oraz rozpisanie przetargu na przebudowę i zwężenie ulicy Marszałkowskiej.

III linia metra połączy Pragę-Południe z centrum stolicy, a docelowo – także z Ochotą i Mokotowem. W pierwszym etapie, który zakończy się w 2028 roku, powstanie sześć stacji. Ratusz przyznał, że decyzja została podjęta mimo sporych problemów budżetowych stolicy.

PAP/KG