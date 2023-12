Ciut bliżej do trzeciej linii metra w stolicy

Przed nami kolejny ważny krok na drodze do budowy trzeciej linii Metro Warszawskie. W ciągu najbliższych kilku dni ogłosimy przetarg na zaprojektowanie pierwszego etapu trzeciej linii metra (M3) - poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wyjaśnił, że z istniejącą siecią metra nowy odcinek łączyć będzie się na stacji Stadion Narodowy i obejmie budowę 6 stacji: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Nowaka-Jeziorańskiego i Gocław.

„Dalsza rozbudowa sieci metra to nasz priorytet. Nie bez powodu stanowi ona największą pozycję wśród inwestycji w budżecie na rok 2024” - podkreślił Trzaskowski.

W pierwszym etapie budowy linii M3 powstanie sześć stacji. Nowa linia zostanie poprowadzona z funkcjonującej już od kilku lat stacji Stadion Narodowy. Stamtąd M3 pojedzie na kolejne stacje: Dworzec Wschodni, Mińska, Rondo Wiatraczna, Ostrobramska, Jana Nowaka-Jeziorańskiego i stację Gocław. Oprócz tego powstanie też odgałęzienie prowadzące do Stacji Techniczno-Postojowej na Koziej Górce.

**Linia M3 zaplanowana jest z myślą o 180 tysiącach osób mieszkających na Pradze-Południe. Metro zapewni również sprawną obsługę komunikacyjną dużych osiedli – Gocławia, Grochowa i Kamionka. Dzięki temu mieszkańcy drugiej – pod względem liczby mieszkańców – dzielnicy Warszawy będą mogli dotrzeć do centrum miasta już w ok. 17 min. Ratusz podał, że w pierwszego odcinka linii M3 w ciągu doby korzystać będzie ponad 315 tys. pasażerów. W samym tylko szczycie porannym będzie to ponad 26 tys. osób.

„Przebieg trzeciej linii metra został wyznaczony nową trasą na podstawie analiz niezależnych ekspertów, a także na podstawie wniosków płynących z prac nad nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – kluczowego dokumentu, który przesądza o zagospodarowaniu przestrzennym miasta, o jego dalszym rozwoju” - wyjaśnił ratusz.

»» O problemach komunikacyjnych w stolicy czytaj tutaj:

Tym autem nie wjedziesz do centrum Warszawy

Protest w Warszawie. Trwa ekoterroryzm Trzaskowskiego [ZDJĘCIA]

Marta Stańczyk (PAP), sek