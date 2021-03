Nowa usługa lotniska w Lublinie - przesyłka cargo leci na cały świat

Nietypowy ładunek został dzisiaj odprawiony w Porcie Lotniczym Lublin w ramach uruchomionej w tym roku usługi cargo. To belka ogonowa śmigłowca, wyprodukowana przez PZL-Świdnik. Przesyłka ma trafić do odbiorcy w USA

Na lubelskim lotnisku dokonano odprawy celnej, sprawdzono przesyłkę i przygotowano towar do wysłania. Zostanie przetransportowany ciężarówką do samolotu na lotnisku w Amsterdamie, a następnie, drogą lotniczą, do Nowego Jorku.

To bardzo dobra wiadomość, pokazująca jak w praktyce może wyglądać świadczenie usługi cargo przez nasze lotnisko. Jednocześnie jest to przykład sąsiedzkiej współpracy pomiędzy PZL Świdnik a portem lotniczym, na którą bardzo liczę. Nowy segment działalności, który uruchomiliśmy niedawno, jakim są usługi cargo, to szansa nie tylko dla rozwoju regionu, ale również dla lotniska, które dzięki temu zyskuje ważne źródło nowych przychodów – mówi Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Lotnisko oferuje kompleksową obsługę ładunków lotniczych w zakresie przesyłek importowanych i eksportowanych na lotnisko i z lotniska w Lublinie. Towar przywieziony na lotnisko przechodzi kontrolę bezpieczeństwa i zostaje załadowany do samolotu. Natomiast po przylocie do Lublina, ładunek jest sprawdzany, przygotowany do odbioru i może oczekiwać na przekazanie klientowi. Zgodnie z zapowiedziami władz PLL opcją usługi cargo ma być RFS (Road Feeder Service), czyli transport towaru lotniczego ciężarówkami do samolotu na innym lotnisku.

Nową usługę cargo chwalą klienci lubelskiego lotniska. Dla nas to świetna wiadomość, że możemy prawie „za bramą” korzystać z nowoczesnych, lotniczych usług logistycznych. Eksport jest dla PZL-Świdnik kluczowym filarem działania, a nasze produkty przesyłane są do wielu krajów na świecie – mówi Jacek Libucha, prezes PZL-Świdnik.

Lotnisko posiada szereg atutów, które sprzyjają uruchomieniu usługi cargo. Port Lotniczy Lublin ma status lotniska międzynarodowego, dostępnego przez 24 godziny na dobę. Wyposażony jest w urządzenia nawigacyjne (ILS kat. 2), umożliwiające wykonywanie operacji lotniczych w ograniczonych warunkach pogodowych. Port obsługuje samoloty do kodu D, wielkości Boeinga 767 czy Airbusa A310. Lotnisko jest świetnie też skomunikowane z siecią dróg międzynarodowych, ekspresowych oraz z koleją.

Atutem jest lokalizacja Portu Lotniczego Lublin przy wschodniej granicy Unii Europejskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie najważniejszych przejść granicznych i terminali przeładunkowych do Białorusi, Rosji i Ukrainy. Państwa te mają ubogą infrastrukturę logistyczną, więc przy popycie na cargo, uruchomienie tego typu usługi przez PLL daje szansę na komercyjny sukces.

Jednak warunkiem koniecznym do pomyślnej realizacji wszystkich naszych planów jest wybudowanie profesjonalnego terminala, spełniającego wymagania rynku przewozów towarowych. Czynimy intensywne starania, aby inwestycja powstała jeszcze w tym roku - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

(mt)

