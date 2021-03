Trzymasz oszczędności w banku? Mogą nadejść spore zmiany

Do tej pory przyzwyczajeni byliśmy, że banki płacą nam za przechowywanie tam oszczędności. Jeden z banków ma jednak podjąć niepopularny krok - zdecydować się na ujemne oprocentowanie dla klientów indywidualnych

Informuje o tym „Rzeczpospolita”, choć nie podaje, który bank wprowadzi takie rozwiązanie, bowiem na razie obawia się strat wizerunkowych. Jednak za tym ruchem mogą podążyć kolejne instytucje finansowe.

Ujemne oprocentowanie to na razie standard w lokatach firmowych. Zwykle jest to od 0,05 do 0,1 proc. „Rzeczpospolita” wylicza, że przy takim oprocentowaniu klient mający na depozycie 500 tys. zł zapłaciłby w skali roku 500 zł.

innpoland.pl, Money, Rzeczpospolita/KG