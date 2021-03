Kwalifikacje dla zielonej energetyki

Polska przechodzi przez okres energetycznej transformacji, jednak nie uda się odmienić tego sektora bez wykwalifikowanych kadr. Obok wysiłków na rzecz energetycznej transformacji, podejmowane są też inicjatywy na rzecz kształcenia specjalistów dla tego sektora

Jedną z inicjatyw na rzecz stworzenia takich właśnie kadr jest Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK), które ma powstać w Bełchatowie z inicjatywy PGE Polskiej Grupy Energetycznej. List intencyjny w tej sprawie właśnie został podpisany przez PGE oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Centrum Rozwoju Kompetencji to w obecnym czasie energetycznej transformacji inicjatywa bardzo potrzebna - zapewni atrakcyjne szkolenia osobom kończącym pracę w sektorze energetyki konwencjonalnej i pozwoli im zyskać bezcenne kompetencje w sektorze energetyki odnawialnej.

Głównym zadaniem Centrum będzie podnoszenie jakości w kształceniu zawodowym, odpowiadającym zapotrzebowaniu przedsiębiorstw na zmieniającym się rynku pracy w województwie łódzkim, ze szczególnym wskazaniem sektora energetyki odnawialnej.

CRK zapewni bardzo szeroki zakres kursów i szkoleń, m. in. z zakresu wspomnianej już energetyki odnawialnej, morskich farm wiatrowych a także sektora Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Co więcej będzie można wziąć udział w kursach i szkoleniach dotyczących obsługi bloków energetycznych, uczenia maszynowego czy zawodów przyszłości - analityki big data, biotechnologii czy inżynierii elektrotechnologii. Będzie też można uczestniczyć w zajęciach z technicznego języka angielskiego, jak również z budowy tzw. miękkich kompetencji społecznych i menadżerskich, w tym z budowania zaangażowania i motywacji zespołu. Katalog dostępnych kursów i szkoleń będzie uwzględniał indywidualne potrzeby obecnych pracowników Grupy PGE oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Jak wskazuje Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej: Powstające Centrum Rozwoju Kompetencji to pierwszy element działań przygotowanych przez PGE w ramach transformacji regionu bełchatowskiego. Pomoże ono pracownikom PGE i mieszkańcom regionu Bełchatowa nabyć nowe kompetencje zawodowe. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom unikalny potencjał lokalnych specjalistów i ekspertów sektora wydobywczego zostanie wykorzystany. Energetyka przyszłości potrzebuje wykształconej i dobrze wykwalifikowanej kadry, a Centrum Rozwoju Kompetencji już dzisiaj odpowiada na to wyzwanie.

Powstanie inicjatywy docenia też Gregorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego: W Centrum, które jak planujemy, zacznie działać już we wrześniu tego roku stworzymy możliwość rozwoju tzw. zawodów przyszłości, ze szczególnym naciskiem na zawody kształcące specjalistów od odnawialnych źródeł energii – bo to już wiemy, że jest nasza przyszłość. Ale tutaj wykształcą - wyspecjalizują się także specjaliści w zakresie automatyki, analityki, informatyki, elektrotechnologii, biotechnologii. To tylko niektóre specjalizacje i na pewno nie wszystkie, bo co jest bardzo ważne, od początku zakładamy ścisłą współpracę ze specjalistami badającymi rynek pracy. Będziemy reagowali na bieżąco na potrzeby i tę ofertę uzupełniali.

Centrum zostanie uruchomione we wrześniu 2021 roku Wyniki badania dot. transformacji energetycznej Bełchatowa, przeprowadzonego przez PGE w listopadzie i grudniu 2020 r. jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy regionu widzą potrzebę zmian. Miasto i gmina mają duży potencjał i oczekiwania, jeśli chodzi o rozwój inwestycji i miejsc pracy w innych branżach niż te bezpośrednio związane z kopalnią i elektrownią. Mieszkańcy wskazali, że chętnie skorzystają ze wsparcia przy przebranżowieniu czy podjęciu nowego zawodu w regionie. Jak informuje PGE: Ponad 70 proc. badanych widzi ogromne szanse w przyciągnięciu nowych inwestycji i przedsiębiorców - to ważne aspekty szczególnie dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Oczekiwania te wiążą się również z pomocą ze strony PGE w zakresie wspierania rozwoju nowych miejsc zatrudnienia, możliwości dofinansowania szkoleń czy wręcz inwestycji w miejsca pracy związane z odnawialnymi źródłami energii, aby mogli wykorzystać swoje doświadczenie z sektora energetycznego.

Jako Grupa PGE będziemy cały czas aktywni biznesowo w regionie Bełchatowa. Nie tylko będziemy inwestować w budowę odnawialnych źródeł energii, ale także będziemy dążyć do zwiększenia atrakcyjności regionu, aby przyciągnąć tu jak największą liczbę inwestorów. Bełchatów to także plany dotyczące elektrowni jądrowej - będziemy tę inicjatywę bardzo mocno popierać. Rozbudowana infrastruktura dystrybucyjna oraz doświadczona kadra energetyczna, wspierana przez Centrum Rozwoju Kompetencji, plasuje Bełchatów wśród najlepszych lokalizacji dla tej inwestycji - mówi prezes Wojciech Dąbrowski.

Samo powołanie CRK jest elementem szerokiej „Koncepcji transformacji regionu Bełchatów”, wypracowanym w ramach prac zespołu ds. sprawiedliwej transformacji w Grupie PGE. Koncepcja zawiera listę projektów inwestycyjnych, które mają powstać w regionie do 2030 roku podczas stopniowego wygaszania eksploatacji Kompleksu Bełchatów. W pierwszym etapie transformacji planowana jest realizacja 3 projektów farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farm fotowoltaicznych o mocy około 600 MW, magazynów energii o mocy do 300 MW, instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie. Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w pierwszym etapie transformacji regionu wyniosą ok. 4,7 mld zł. Wśród projektów Grupy uzupełniających sprawiedliwą transformację regionu jak utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, czy też rozbudowę linię kruszyw i kamienia wapiennego. W regionie rozważana jest także lokalizacja elektrowni jądrowej o mocy do 3 GW.

Tym samym region bełchatowski czekają zmiany, jednak jej pozytywne efekty będą odczuwalne nie tylko lokalnie, ale też w całym kraju. Kompetentnych i dobrze wyszkolonych kadr nigdy za wiele. W Bełchatowie transformacja energetyczna zaczyna się od troski o ludzi i tworzenia szans na zdobycie nowych kwalifikacji. To dobry wzór dla innych regionów.

Arkady Saulski