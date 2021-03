Ważny apel Morawieckiego ws. szczepionek! Niekoniecznie spodoba się koncernom

Unia Europejska musi wykorzystać wszelkie prawne narzędzia, aby zwiększyć produkcję szczepionek. Szczepionki są globalnym dobrem publicznym, a nie wyłączną własnością firm - napisał premier Mateusz Morawiecki w opinii zamieszczonej na brukselskim portalu „Politico”

Szef polskiego rządu przypomniał, że w ostatnich dniach unijni urzędnicy obiecali, iż zrobią wszystko, co w ich mocy, aby przyspieszyć produkcję i dystrybucję szczepionek COVID-19, deklarując, że „wszystkie opcje są na stole” – informuje portal wpolityce.pl

Ta rosnąca determinacja Komisji Europejskiej do egzekwowania kontraktów z firmami farmaceutycznymi to dobry znak, zwłaszcza że duża część kontynentu stoi w obliczu prawdopodobieństwa trzeciej fali koronawirusa. Ale to nie wystarczy. Najwyższy czas zastąpić mocne słowa zdecydowanymi działaniami. Musimy przedstawić bardziej efektywne rozwiązania – pisze Morawiecki w „Politico”.