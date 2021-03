Ilu Polaków zaszczepiono? Liczby imponują!

Do czwartku w Polsce dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 otrzymało ponad 1,85 mln osób; jedną – ponad 3,52 mln.

Dotychczas łącznie w Polsce wykonano 5 381 726 szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 3 524 209 jedną dawką i 1 857 517 dwoma.

Według strony rządowej do czwartku zanotowano 5243 niepożądane odczyny poszczepienne, a 6505 dawek szczepionki zutylizowano.

Do Polski dotarło łącznie 6 510 680 szczepionek, z czego 6 387 340 trafiło do punktów szczepień.

W czwartek ruszyły szczepienia służb mundurowych. Podczas inauguracji szczepień żołnierzy w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił, że w pierwszej kolejności zaszczepieni przeciw COVID-19 zostaną żołnierze Wojska Polskiego, którzy są na pierwszej linii frontu walki z pandemią.

Dodał również, że tego dnia zostało „uruchomionych 20 tys. szczepionek”.

Szef KPRM Michał Dworczyk mówił w czwartek, że „przez najbliższe dni nie chcemy uruchamiać dalszych zapisów. Chcemy, by wszyscy Polacy powyżej 60. roku życia mogli się spokojnie zarejestrować, by punkty szczepień mogły poustalać terminy”.

Poinformował, że dopiero po Świętach Wielkanocnych zostaną „uruchomione zapisy kolejnych grup czy kolejnych roczników na szczepienia”.

Od czwartku na szczepienia mogą zarejestrować się wszystkie osoby powyżej 60 lat, w tym urodzone przed 1951 r. Nadal też mogą się rejestrować seniorzy, którzy wcześniej mieli taką możliwość, ale tego nie zrobili.

Od poniedziałku rozpoczęło się szczepienie osób w wieku 69 lat. Zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej przy premierze podawany jest im preparat AstryZeneki.

Rocznik 1952, czyli osób w wieku 69 lat, dołączył tym samym do seniorów 70 plus, których szczepienia już trwają. Ich zapisy ruszyły w styczniu. Ta ostatnia grupa uodporniana jest jednak preparatami w technologii mRNA – Pfizera lub Moderny, bo trzecią szczepionkę wektorową firmy AstraZeneca Rada Medyczna rekomenduje podawać osobom do 69 lat. Starsi jej nie otrzymują. Trwają także szczepienia osób przewlekle chorych.

Od 4 marca 2020 r., gdy wykryto pierwszy przypadek SARS-CoV-2 w Polsce, zakażenie potwierdzono u 2 154 821 osób, z których 50 860 zmarło.

