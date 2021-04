Niemiecka firma sprzedawała broń meksykańskim kartelom? Jest wyrok sądu!

Niemiecka firma HK sprzedawała nielegalnie broń? Tak stwierdził sąd, który utrzymał wyrok dotyczący kłamstw jakie firma miała kierować do niemieckiego rządu.

Znana na świecie firma wytwarzająca broń palną H&K (Heckler und Koch) miała sprzedawać nielegalnie broń do Meksyku. Ponad 4 tys. karabinów maszynowych miało trafić do nieznanych podmiotów w tym kraju w latach 2006 - 2009. Co istotne, niemiecki rząd zakazywał sprzedaży produkowanej w tym kraju broni do Meksyku, obawiając się, że mogłaby ona trafić w ręce karteli narkotykowych. H&K skutecznie ominęła ten zakaz.

W 2019 roku niemiecki Sąd Federalny skazał kilku pracowników firmy za zatajanie informacji o sprzedaży, teraz zaś najwyższy Federalny Sąd Niemiec utrzymał ten wyrok.

Pracownicy odpowiedzialni za proceder otrzymali niskie wyroki - od 17 do 22 miesięcy więzienia w zawieszeniu, jednak kluczowe były dotkliwe kary dla spółki - H&L ukarano konfiskatą 3,7 milionów euro, które firma miała zyskać na transakcji.

Jaką broń sprzedawali Niemcy? Przede wszystkim cenione karabinki G36. Miały one trafić do lokalnej policji w kilku stanach Meksyku słynących z korupcji i łamania praw człowieka. Istnieje też zagrożenie, iż broń skierowana do tych regionów zasili siły karteli narkotykowych.

dw.com/ as/