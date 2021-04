Zapobieganie epidemiom. Mapa niebezpiecznych komarów

Strona internetowa umożliwiająca tworzenie przy współudziale mieszkańców mapy rozprzestrzeniania się inwazyjnych gatunków komarów, roznoszących groźne dla człowieka i zwierząt choroby, została uruchomiona na Węgrzech. Celem jest zapobieganie epidemiom niebezpiecznych chorób.

Strona powstała przy współpracy Sieci Badawczej Loranda Eoetvoesa (ELKH). Jak podkreślają naukowcy, w ostatnich latach w Europie i na Węgrzech pojawiły się na skutek zmian klimatycznych oraz rozwoju handlu międzynarodowego inwazyjne gatunki komarów. Na Węgrzech oprócz 50 rodzimych gatunków komarów kąsających w ciągu ostatnich 10 lat zaobserwowano trzy nowe gatunki inwazyjne, które mogą przenosić na ludzi i zwierzęta wirusy i nicienie.

W tym celu naukowcy poprosili o pomoc mieszkańców. Mogą oni przesyłać zdjęcie zauważonego lub schwytanego owada. Komar zostanie oficjalnie zidentyfikowany i uwzględniony na krajowej mapie elektronicznej występowania inwazyjnych gatunków komarów.

Aby ułatwić mieszkańcom zorientowanie się, jak wyglądają inwazyjne gatunki, na stronie umieszczono ich obraz graficzny oraz opis.

Na przykład komara tygrysiego – jak napisano - łatwo rozpoznać po kontrastowym ubarwieniu: na czarnym tle ma on białe lub srebrne plamy lub paski, i to także na nogach. Do tej pory laboratoryjnie stwierdzono, że roznosi 22 wirusów, z czego najgroźniejsze to wirusy dengi, żółtej febry i gorączki Zachodniego Nilu.