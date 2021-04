Wróblewski: Będę apelował do marszałka Grodzkiego o spotkanie

Wystosuję w najbliższych dniach oficjalne pismo do marszałka Grodzkiego z prośbą o spotkanie; podobne pisma skieruję do wszystkich klubów i kół senackich - zapowiedział powołany przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich Bartłomiej Wróblewski

Jak dodał, nawet jeśli istnieją wątpliwości niektórych pań czy panów senatorów dotyczące mojej aktywności politycznej, jestem w stanie wzbić się ponad wcześniejsze różnicy i jestem w stanie być osobą niezależną.

Wróblewski przedstawił również pokrótce swoją wizję pełnienia obowiązków rzecznika praw obywatelskich.

Po pierwsze, sprawa osób najsłabszych - chorych, niepełnosprawnych, borykających się z trudnościami mieszkaniowymi, spółdzielców, lokatorów, bezdomnych, kobiet dyskryminowanych płacowo czy mających utrudnione możliwości awansu, ale także samotnych ojców, którym utrudnia się kontakt z dziećmi - wyliczył.

Druga grupa to sprawy polskiej wsi - prawa rolników i prawa mieszkańców obszarów wiejskich. Trzeci obszar to najstarsze, najbardziej tradycyjne prawa i wolności konstytucyjne, prawa rodziny, rodziców, wolność religijna. Ostatni obszar, bardzo istotny, to klasyczne wolności liberalne: wolność słowa, własność, wolność prowadzenia działalności gospodarczej - powiedział Wróblewski.