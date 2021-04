Szokujące zdarzenie w supermarkecie! Znokautował kobietę za brak maseczki

Do niecodziennej sytuacji doszło w jednym z supermarketów Kaufland w Lesznie. Kamera monitoringu zarejestrowała sprzeczkę, do której doszło pomiędzy klientami sklepu. Jedna z kobiet została brutalnie zaatakowana przez mężczyznę, który nie miał założonej maseczki. Czy to właśnie brak zakrycia twarzy przez napastnika był powodem całej kłótni?

Całe zajście rozegrało się w sobotę 10 kwietnia. W kolejce do kasy prawdopodobnie padły mocne słowa, ponieważ na samej wymianie zdań się nie skończyło. Na nagraniu zamieszczonym w internecie widzimy jak mężczyzna uderza kobietę pięścią w twarz. Cios był naprawdę mocny, ponieważ ofiara ataku upadła na ziemię. Jak podaje portal se.pl/kalisz, policja w Lesznie interweniowała w związku z całym zajściem i zajęła się wyjaśnianiem okoliczności.

Wcześniej prawdopodobnie doszło między tymi osobami do nieporozumienia i wymiany zdań. Policjanci na miejscu wylegitymowali wszystkich uczestników zdarzenia, ustalając ich tożsamość — powiedziała cytowana przez Radio Eska rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, Monika Żymełka.

Został zabezpieczony zapis ze sklepowego monitoringu, który jest najważniejszych dowodem. Sprawa ma trafić w najbliższym czasie do prokuratury.

Według nieoficjalnych ustaleń se.pl, powodem kłótni był brak maseczki ochronnej u mężczyzny.

