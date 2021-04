Adamczyk: Rusza nabór wniosków o wsparcie budowy obwodnic

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło nabór wniosków o wsparcie budowy obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich - poinformował w środę podczas wideokonferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że inwestycje będą finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

“Dzisiaj Ministerstwo Infrastruktury ogłasza nabór wniosków, na podstawie których będziemy mogli wesprzeć budowę obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich” - powiedział Adamczyk.

Dodał, że inwestycje na drogach samorządowych, podobnie jak zadania na drogach krajowych, ekspresowych i autostradach, które obecnie są realizowane, wpisują się w założenia działań aktywizujących gospodarkę w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii.

Obecny na konferencji wiceminister Rafał Weber poinformował, że na budowę obwodnic, które powstaną w sieci dróg wojewódzkich rządowe wsparcie wyniesie 2 mld zł.

“Nabór wniosków będzie trwał 30 dni i potrwa do 20 maja tego roku. (…) Maksymalna kwota dofinansowania do jednego wniosku to 100 mln zł. Będą tacy beneficjenci, którzy mogą uzyskać 80 proc. wsparcia do całości kwoty inwestycyjnej” - dodał Weber.

Wiceminister poinformował też, że po zakończeniu naboru resort infrastruktury będzie miał trzy miesiące na ocenę wniosków, a następnie te, które dostaną wsparcie, mają zostać zatwierdzone przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Według Webera dzięki rządowemu wsparciu w ciągu dróg wojewódzkich może powstać kilkadziesiąt nowych obwodnic.

“Każda jednostka samorządu terytorialnego, która zarządza infrastruktura wojewódzką będzie mogła w ramach tego komponentu złożyć trzy wnioski” - poinformował Weber.

Ogłoszenie naboru jest możliwe dzięki grudniowej nowelizacji ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg. Ustawa wprowadziła rozszerzenie katalogu zadań mogących uzyskać dofinansowanie m.in. o zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich i zadania miejskie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zakłada finansowanie tych zadań jako inwestycji wieloletnich do 2028 roku.

Resort infrastruktury przypomina, że na początku marca 2021 roku ruszył nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji zwiększających bezpieczeństwo pieszych na drogach samorządowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zarządcy dróg powiatowych i gminnych będą mogli ubiegać się o dofinansowanie realizacji zadań poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Na dofinansowanie tych zadań przeznaczono dodatkowo blisko 525 mln zł.

Adamczyk przypomniał też, że rząd realizuje program budowy obwodnic na drogach krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W sumie ma powstać 100 obwodnic, które powstaną w ciągu dróg jednojezdniowych. W całej Polsce, w ramach programu budowy 100 obwodnic, powstaną trasy o łącznej długości ok. 820 km, a wartość programu to ok. 28 mld zł.

PAP/kp