W.Buda: Rusza nabór do Programu Inwestycji Strategicznych

Ruszył kolejny nabór do Programu Inwestycji Strategicznych, który pomoże samorządom w przygotowaniu terenów inwestycyjnych - wskazał w poniedziałek szef MRiT Waldemar Buda. Pomoc m.in. na budowę infrastruktury drogowej i elektroenergetycznej może sięgnąć do 98 proc. wartości inwestycji.

26 czerwca 2023 r. Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił siódmy nabór z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rozwój stref przemysłowych. Wnioski o dofinansowanie samorządy mogą składać do 21 lipca br. - przekazano w poniedziałkowym komunikacie resortu rozwoju i technologii.

Jesteśmy na podium krajów, które zagraniczni inwestorzy wybierają do lokowania swoich przedsięwzięć” - zwrócił uwagę minister rozwoju i technologii w informacji przesłanej PAP. Dodał, że „stale musimy tworzyć konkurencyjne warunki do inwestowania czy to dla rodzimych firm, czy zagranicznych przedsiębiorstw”. „Robimy to m.in. poprzez dostosowywanie terenów inwestycyjnych do potrzeb biznesu. Rządowe wsparcie będzie impulsem rozwojowym dla całego kraju” – dodał minister.