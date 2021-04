CD Projekt zarobił netto 1,15 mld zł, chce wypłacić 504 mln zł dywidendy

CD Projekt sprzedał od dnia premiery 10 grudnia do końca grudnia 13,7 mln egzemplarzy gry „Cyberpunk 2077”. Polski potentat branży gier w całym ubiegłym roku osiągnął 2,14 mld zł przychodów i zarobił na czysto 1,15 mld zł – informuje portal wirtualnemedia.pl. CD Projekt planuje wypłacić dywidendę 503,7 mln zł, czyli po 5 zł na każdą akcję

Sprzedaż „Cyberpunka 2077” zaowocowała skokowym wzrostem przychodów z produkcji własnych CD Projektu – wpływy zwiększyły się z 304,5 mln zł do 1,84 mld zł. Przychody z gier innych wytwórni sprzedawane na platformie CD Projekt wzrosły ze 179 do 297 mln zł. Wirtualnemedia informują, że od 10 grudnia do końca roku CD projekt sprzedał łącznie 13,7 mln kopii „Cyberpunka 2077”, trochę poniżej oczekiwań analityków na poziomie 14,7 mln.

W ubiegłym roku 73 proc. sprzedaży gry stanowiły kopie cyfrowe, a 27 proc. wydania pudełkowe. Około 56 proc. egzemplarzy „Cyberpunk 2077” sprzedano w 2020 roku na komputery PC i Google Stadia, 28 proc. na PlayStation 4, a 17 proc. na Xbox One – informują wirtualnemedia.pl.

38 proc. kopii „Cyberpunka” zostało kupionych w Ameryce Północnej, 34 proc. w Europie, natomiast 20 proc. w Azji.

Według informacji spółki w roku ubiegłym jej poprzednia gry - „Wiedźmin 3” – sprzedawała się odrobinę lepiej niż w 2019 roku.

504 mln zł przeznaczone na dywidendę

CD Projekt odnotował wzrost zysku operacyjnego w ubiegłym roku ze 180,3 mln zł do 1,16 mld zł, a zysku netto - ze 175,3 mln zł do 1,15 mld zł.

Polski champion branży gier poinformował w czwartek, że zarząd rekomenduje przeznaczenie na dywidendę kwoty 503,69 mln zł z zysku za 2020 r., co daje 5 zł dywidendy za akcję. Pozostała część zysku, a więc 628,54 mln zł, ma być przeznaczona na kapitał zapasowy CD Projektu.

wirtualnemedia.pl/mt

