Powieści Arkadego Saulskiego „zagrają” w uniwersum Karkhanu

Na podstawie powieści Arkadego Saulskiego, naszego redakcyjnego Kolegi - „Krew Kamienia” i „Serce Lodu” - powstanie gra RPG umieszczona w uniwersum Karkhanu. Jej producentem będzie PrimeBit Games.

Myślałem, że być może kiedyś moje książki zainteresują branżę gier, ale zdziwiłem się, że stało się to tak szybko - powiedział w rozmowie zamieszczonej na stronie PrimeBit Games Arkady Saulski.

W tej chwili na pewno najważniejsze jest dokończenie trylogii Zapisków Stali, zapoczątkowanej entuzjastycznie przyjętą powieścią „Czerwony Lotos”. Czytelnicy są nią zachwyceni co widać tak w recenzjach jak i liczbie sprzedanych egzemplarzy. A potem? Zobaczymy! Jeśli wydawnictwo Fabryka Słów zdecyduje się postawić na kolejne historie w tym świecie (Uniwersum Karkhanu – red.) to ja jestem gotów je opowiedzieć, zwłaszcza, że pomysłów nie brakuje. To potężny świat w którym może się naprawdę wiele wydarzyć i ja chętnie te kolejne historie przedstawię – odpowiedział Arkady Saulski na pytanie dotyczące planów na najbliższą przyszłość.