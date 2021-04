Nowy Polski Ład: Coraz większe emocje i oczekiwania na program

Kolejne doniesienia oraz informacje na temat Nowego Polskiego Ładu, programu społeczno-gospodarczego, który rząd ogłosi w najbliższym czasie, rozpalają emocje i oczekiwania wśród Polaków. Politycy już teraz uchylają w mediach rąbka tajemnicy, odnosząc się do kluczowych elementów programu.

Nowy Polski Ład zakłada reformę systemu podatkowego, środki na polską młodzież, na rozwój rolników - przekazał m.in. w środę premier Mateusz Morawiecki. Odnosząc się do zmian podatkowych zaznaczył, że projekt w tej sprawie jest jeszcze konsultowany w rządzie.

Szef rządu, który w środę był gościem w Polsat News podkreślił, że w ramach Nowego Polskiego Ładu zakładane są dodatkowe środki dla tych, którzy zostali najbardziej poturbowani przez pandemię.

Dodał, że przewiduje on też reformę systemu podatkowego, środki na polską młodzież, na rozwój rolników.

Odnosząc się do podatków premier zastrzegł, że w tej chwili nie może mówić o szczegółach, bo projekt jest jeszcze w fazie konsultacji wewnątrz obozu rządzącego.

Mateusz Morawiecki zwracał jednak uwagę, że jeśli porównamy się do systemów zachodnioeuropejskich, to widać, że polski system podatkowy jest niesprawiedliwy, jest regresywny. Ci, którzy relatywnie więcej zarabiają, płacą procentowo niższy podatek od tych, którzy zarabiają mniej - podkreślił szef rządu.

Dodał, że w rządzie trwają prace nad kwotą wolną od podatku.

Z kolei wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk zaznaczyła w wywiadzie do portalu Onet.pl, że Nowy Polski Ład jest programem dla wszystkich obywateli, w którym znajdzie się gwarancja zabezpieczenia programów społecznych, wdrażanych od 2015 r.

-Być może również wielu młodych ludzi, którzy mają barierę, by wejść chociażby na rynek mieszkalnictwa czy rynek pracy, odnajdzie w tym polskim Nowym Ładzie miejsce dla siebie - stwierdziła. Dla przedsiębiorców mamy tam przewidziany również pakiet proinwestycyjny związany z czasem pandemii, niewątpliwie ogromną rolę odgrywa reforma i transformacja cyfrowa - dodała w wywiadzie cytowanym przez PAP.

Pytana o deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego dot. produkcji w Polsce szczepionek na koronawirusa, wskazała: „To temat bardzo bliski programowi Nowy Polski Ład”.

-Obszar technologii jest związany bezpośrednio z naszym resortem. Rozmawiamy z wieloma firmami polskimi, które by się chciały tego zadania podjąć - powiedziała. Według niej, samowystarczalność przemysłowa i odpowiednia strategia przemysłowa - to nieodłączne elementy siły danego państwa.

Do kwestii założeń programowych odniósł się także rzecznik rządu Piotr Müller.

Podkreślił, że podczas prezentacji będzie przedstawionych m.in. kilka elementów o charakterze inwestycyjnym, rozwojowym, infrastrukturalnym w kontekście uzupełniania luk inwestycyjnych w mniejszych powiatach i gminach.

Jak dodał, Nowy Ład to wiele propozycji - łącznie ok. 100 projektów w ramach 10 kluczowych obszarów.

Müller był pytany w programie „Tłit” w Wp.pl o to, kiedy zostanie przedstawiony program Nowego Polskiego Ładu; dopytywano go, czy na pewno będzie to 8 maja.

-Do połowy maja maksymalnie, albo to będzie ten weekend z 8. maja, albo następny, liczę, że to jest taka data, która jest możliwa - odpowiedział. Zaznaczył jednocześnie, że sytuację może zmienić ewentualne pogorszenie w sytuacji epidemicznej

Zgodnie z zapowiedzią Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Krzysztof Pączkowski