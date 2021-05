Stop barszczowi Sosnowskiego, trzeba chronić środowisko

Polski rząd stworzy listę gatunków inwazyjnych, które zagrażają rodzimej florze i faunie – poinformowała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Wiceszefowa resortu klimatu i środowiska i Główny Konserwator Przyrody wyjaśniła w rozmowie z PAP, że rząd na jednym z najbliższych posiedzeń ma przyjąć projekt ustawy dot. inwazyjnych gatunków obcych.

Inwazyjne gatunki obce to rośliny, zwierzęta, grzyby i inne organizmy, które nie są rodzime dla ekosystemów i mogą powodować szkody w środowisku lub gospodarce, lub też negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka.

„Walka z inwazyjnymi gatunkami obcymi to wielkie wyzwanie dot. przyszłości rodzimej bioróżnorodności. Bardzo często cechą takich organizmów jest zdolność do wypierania naturalnie występujących gatunków roślin i zwierząt, które przez to mogą stać się mniejszością” – podkreśliła Golińska.