Nadchodzi paraliż w lasach. Zieloni dostaną prawo weta

Ogólnopolska Narada o Lasach pozwoli na wypracowanie formuły przedłużenia ograniczenia wycinki drzew w 10 lokalizacjach - poinformowała w poniedziałek minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. Dodała, że z punktu widzenia resortu przedłużenie tego zarządzenia jest „raczej oczywiste”.

W poniedziałek w Warszawie rozpoczęła się dwudniowa Ogólnopolska Narada o Lasach. Konferencja ma posłużyć wypracowaniu kierunkowych wytycznych oraz rekomendacji dla Ministerstwa Klimatu i Środowiska dotyczących transformacji modelu gospodarki leśnej w kraju. Chodzi również o wypracowanie modelu dojścia do objęcia 20 proc. lasów większą ochroną.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska podczas otwarcia inauguracyjnego spotkania z cyklu „Ogólnopolska Narada o Lasach” / autor: PAP/Rafał Guz

Zakaz wyrębu będzie przedłużony

Szefowa MKiŚ Paulina Hennig-Kloska poinformowała na poniedziałkowym briefingu, że narada pozwoli na podsumowania czterech miesięcy obowiązywania tzw. moratorium leśnego w 10 lokalizacjach w Polsce oraz tego, w jakiej formule to moratorium ma być przedłużone.

„Po to żeby podjąć decyzję w jakiej formule, bo to, że tak - to jest raczej oczywiste z naszego punku widzenia, ale w jakiej formule, będzie dalej ta decyzja kontynuowana” - powiedziała minister.

Zapowiedziała, że decyzja w tej sprawie ma być komunikowana we wtorek.

W styczniu kierownictwo resortu klimatu podjęło decyzję ws. półrocznego ograniczenia pozyskania drewna w dziesięciu lokalizacjach. Chodziło o Bieszczady, Puszczę Borecką, Puszczę Świętokrzyską, Puszczę Augustowską, Puszczę Knyszyńską, Puszczę Karpacką, Puszczę Romincką, Trójmiejski Park Krajobrazowy, a także okolice Iwonicz-Zdroju i Wrocławia.

Próba pogodzenia ochrony przyrody i interesów gospodarki

Minister na otwarciu narady podkreśliła, że podczas niej reprezentowane będzie szeroko grono interesariuszy, od przyrodników, naukowców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli samorządów, po leśników i przemysł drzewny. Dodała, ze chodzi o rozpoczęcie szerokiego dialogu, którego - jej zdaniem - za poprzedniej ekipy rządowej nie było. „Brak dialogu wyrządził w Lasach Państwowych więcej szkód niż kornik drukarz” - powiedziała.

Dodała, że celem Ogólnopolskiej Narady o Lasach jest próba pogodzenia interesów przyrody i gospodarki.

„Cel to wypracowanie najlepszej ścieżki do tego by (…) zwiększyć ochronę najcenniejszych przyrodniczo terenów w Polsce, również tych będących w dyspozycji dyrekcji generalnej Lasów Państwowych, ale też obszarów cennych z punku widzenia społecznego. (…) Chcemy to zrobić z dbałością o kondycję polskiego przemysłu, który do produkcji potrzebuje surowca” - wskazała Hennig-Kloska.

Odnosząc się do dostępności drzewa w kraju, to jak zaznaczyła powinno ono trafiać na potrzeby polskiego przemysłu, a nie być np. eksportowane do Chin. Chodzi również o to, by więcej surowca było przetwarzane w Polsce.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody Mikołaj Dorożała podczas otwarcia inauguracyjnego spotkania z cyklu „Ogólnopolska Narada o Lasach” / autor: PAP/Rafał Guz

Ekolodzy dostaną prawo zaskarżania decyzji leśników

Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała poinformował z kolei, że resort kończy prace nad przepisami nowelizacji ustawy o lasach, która ma pozwolić organizacjom społecznym zaskarżanie Planów Urządzenia Lasu do sądów. Dodał, że w maju projekt w tej sprawie powinien znaleźć się w wykazie prac legislacyjnych rządu. W rozmowie z PAP wiceminister informował, że nowe przepisy mają „upodmiotowić wszystkie organizacje społeczne, ekologiczne” w obszarze opracowywania PUL-i. Wzmocniona ma być także rola regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, które będą opiniować te dokumenty. Opinię co do PUL na swoim terenie mają również przedstawiać rady gmin. W proces ma być również włączony resort zdrowia, który opiniowałby PUL-e dotyczące lasów uzdrowiskowych.

Dorożała dodał, że PUL będzie można zaskarżyć do sądu administracyjnego w okresie 30-dni od podjęcia decyzji ws. jego przyjęcia.

Wiceszef MKiŚ wskazał ponadto, że narada o lasach ma pomóc w wypracowaniu definicji lasów społecznych, które również podlegałby ochronie.

Wiceszef Lasów Państwowych Jerzy Fijas podkreślił, że narada wpisuje się w ”100-lecie odpowiedzialności za lasy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, czyli zarządcy który odpowiada w imieniu Skarbu Państwa za racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi„. Ocenił, że dobrze się dzieje, iż debata na temat sposobu funkcjonowania LP i zarządzania lasami w kraju jest prowadzona. Podkreślił, że podczas debaty powinna zostać zachowana „roztropność i namysł”. Dodał, że o jakości dzisiejszych decyzji ws. lasów przekonają się przyszłe pokolenia.

Doradca prezydenta: leśnictwo to też „zielone miejsca pracy”

Podczas inauguracji wydarzenia doradca Prezydenta RP Sławomir Mazurek przekonywał, że „Lasy Państwowe to znakomity wzór zrównoważonego rozwoju”. Dodał, że mimo poprowadzenia gospodarki, lasów w Polsce przybywa; rośnie również ich zasobność.

„Źródłem sukcesu polskich lasów jest system zarządzania oparty na solidnym planowaniu i samofinansowanej działalności. Należy więc za wszelką cenę zachować ten model polskiego leśnictwa” - zaznaczył Mazurek przekonując, że leśnictwo to też „zielone miejsca pracy”.

Doradca poinformował, że w ostatnich miesiącach do kancelarii prezydenta wpłynęło wiele dokumentów i analiz wskazujących „na szanse a zagrożenia dla trwałości i unikatowego modelu trwałej zrównoważonej gospodarki leśnej”. „Pan prezydent Duda (Andrzej Duda - PAP) wielokrotnie podkreśla, że polskie lasy to wspólne dobro, które musimy chronić. Wszelkie zmiany związane z naszym przyrodniczym dziedzictwem wymagają szerokich konsultacji, niepomijających żadnych środowisk (…)” - dodał.

Odnosząc się do narady Mazurek zwrócił uwagę, ze jeśli wypracowane podczas niej rozwiązania mają być trwałe, to muszą to być rozwiązania ustawowe. „Każdy dokument, który wpłynie do kancelarii będzie ze szczególną i wnikliwą uwagą prześledzony i przeanalizowany, tak aby zapewnić trwały rozwój polskich lasów” - podsumował.

Michał Boroń (PAP), sek

