Biznes do Dorożały: czemu Pan niszczy przemysł drzewny?

Przedstawiciele przemysłu drzewnego skupieni wokół inicjatywy Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna wystosowali list otwarty do wiceministra klimatu i środowiska, Mikołaja Dorożały. Wytykają mu ignorowanie głosu przedsiębiorców i lokalnych społeczności. Zarzucają wiceministrowi niszczenie sektora, który generuje 8,5 proc. polskiego PKB

List do wiceministra Mikołaja Dorożały został wystosowany po tym, jak odpowiedział on w mediach społecznościowych na pismo skierowane przez Koalicję na Rzecz Polskiego Drewna do premiera Donalda Tuska.

Branża drzewna jest w kryzysie, a Pańskie decyzje tylko ten kryzys pogłębiają

Z głębokim rozczarowaniem i niepokojem przyjęliśmy Pańską reakcję na list otwarty Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna. Pańska interpretacja faktów oraz decyzje Ministerstwa Klimatu i Środowiska nie tylko mijają się z rzeczywistością, ale także stwarzają zagrożenie dla przyszłości jednej z kluczowych gałęzi polskiej gospodarki – przemysłu drzewnego. Chcemy jasno powiedzieć: polska branża drzewna jest w kryzysie, a Pańskie decyzje tylko ten kryzys pogłębiają.

Brak realnego dialogu z branżą drzewną

Pańskie deklaracje o dialogu z przemysłem drzewnym są jedynie pustymi słowami. (…). Wykluczanie naszych reprezentantów z paneli dyskusyjnych, manipulacje dotyczące zasad reprezentacji oraz brak realnego wpływu przemysłu na decyzje Ministerstwa stanowią dowód na pozorny charakter dialogu.(…) - wskazują autorzy listu otwartego.

Scenariusz katastrofy

Nie zważając na nasze ostrzeżenia, Ministerstwo wyłącza ogromne obszary lasów z użytkowania, ignorując konsekwencje gospodarcze i społeczne. Decyzje te są równoznaczne z niszczeniem całych sektorów, obejmujących m.in. producentów sklejek, podłóg, parkietów czy celulozy, które bazują na drewnie dębowym, brzozowym i olchowym, a także lokalnych przedsiębiorstw zaopatrujących się w nadleśnictwach objętych wyłączeniami. Z perspektywy lokalnych społeczności jest to cios, z którego trudno będzie się podnieść oceniają przedstawiciele Koalicji na Rzecz Polskiego Drewna.

Koalicja prezentuje wyniki analiz, opracowanych wspólnie z ekspertami branżowymi, konsekwencje tych decyzji resortu. Ich zdaniem nawet w scenariuszu optymistycznym, będą miały katastrofalny wpływ na gospodarkę:

• spadek produkcji sprzedanej sektora leśno-drzewnego o co najmniej 28 miliardów złotych,

• utrata 50 tysięcy miejsc pracy, w tym 18 tysięcy w branży meblarskiej,

• spadek eksportu o około 11 miliardów złotych,

• zmniejszenie wartości dodanej o 8,75 miliarda złotych,

• ograniczenie inwestycji o 7,8 miliarda złotych,

• strata budżetu państwa w wysokości 4,5 miliarda złotych z tytułu podatków i składek.

Panie Ministrze, to nie są abstrakcyjne liczby. To ludzie, ich miejsca pracy i ich rodziny! Czy nie widzi Pan, że są to działania na szkodę Skarbu Państwa i finalnie środowiska naturalnego?

(…)

Eksport drewna – kosmetyczne zmiany

Twierdzenie, że wprowadzone zmiany w zasadach sprzedaży drewna skutecznie ograniczają jego eksport, jest nieprawdą. Są to jedynie kosmetyczne działania, które nie powstrzymają wywozu surowca za granicę. Brak skutecznych przepisów w tym zakresie oznacza, że polskie przedsiębiorstwa tracą dostęp do surowca, który jest podstawą ich działalności. Pan Minister wydaje się nie zauważać, że te zmiany nie mają realnego wpływu na promowanie przetwarzania drewna w Polsce.

W czyim interesie Pan działa?

Panie Ministrze, kierunek i tempo podejmowanych przez Ministerstwo decyzji stawiają nas przed dramatycznym pytaniem: czyim interesom mają służyć te działania? Czy naprawdę chce Pan zniszczyć branżę, która zatrudnia 350 tysięcy osób, generuje 170 miliardów złotych przychodu i stanowi 8,5 proc. polskiego PKB? - pytają autorzy listu otwartego z Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna.

