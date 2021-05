Ekspert: Mamy szansę nie wzbudzić echa trzeciej fali epidemii

Podchodząc odpowiedzialnie do zaproponowanych kroków znoszenia obostrzeń, mamy szansę nie wzbudzić echa trzeciej fali epidemii - powiedziała PAP dr Aneta Afelt z Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspertka pytana o znoszenie obostrzeń, przestrzegła przed zbyt szybkim otwieraniem aktywności.

„Jeżeli za szybko nastąpi otwarcie aktywności, to możliwe byłoby niestety zwiększenie liczby zakażeń” - powiedziała.

Jej zdaniem, jeżeli w spokoju i z odpowiedzialnością podejdziemy do zaproponowanych rozwiązań, to „mamy szansę nie wzbudzić echa trzeciej fali”. Przed powrotem do wysokich wskaźników zachorowań i zgonów chronić powinny też trwające szczepienia.