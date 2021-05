Włochy. Kolejny wariant koronawirusa: odmiana z Bagnacavallo

Wśród wielu odmian koronawirusa naukowcy z Włoch odkryli następną, którą nazwali wariantem z Bagnacavallo. Nazwa pochodzi od liczącej ponad tysiąc lat miejscowości w regionie Emilia-Romania, w prowincji Rawenna. Ta mutacja, twierdzą, nie jest groźniejsza.

Wariant z Emilii-Romanii został odkryty w laboratorium w miejscowości Pievesestina, gdzie analizowane są odmiany z różnych pobliskich prowincji-podały lokalne media. Stwierdzono go u chorego pochodzącego z gminy Bagnacavallo, gdzie mieszka około 16 tysięcy osób. Według badaczy jest to kolejna mutacja koronawirusa, nieróżniąca się znacznie od oryginalnego patogenu.

Podkreślił, że obecnie dominuje we Włoszech właśnie wariant angielski. „To zatem normalne, że mutuje” - dodał Sambri.

„Ponieważ - zaznaczył - taki typ wariantu dotąd nie został znaleziony, oczywiście z punktu widzenia wirusologii budzi zainteresowanie, ale z praktycznego punktu widzenia to po prostu potwierdzenie, że nie można dopuścić do tego, by to wirus wygrał ten wyścig, a nie my”.